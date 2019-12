Recruiting day 2019, le imprese incontrano i lavoratori. Ecco la lista delle offerte

La Spezia - Nell’ambito dell’Employers’ day 2019 dedicato a Servizi pubblici per l'impiego e imprese, i Centri per l’impiego della Spezia organizzano un Recruiting day il 12 dicembre 2019.

Dalle 9.30 alle 17.30 presso la Sala Rossa di Viale Mazzini 47, Centri per l'impiego e aziende incontreranno direttamente i candidati per colloqui di selezione sulle posizioni lavorative e di tirocinio ricercate. Tante le aziende presenti con ricerche di personale nei diversi settori.



Come partecipare: presentandosi col proprio curriculum vitae e registrandosi il giorno stesso presso la Sala Rossa di Viale Mazzini 47 – 2° piano.



Guarda le principali offerte cliccando qui.



Info:

Centro per l’Impiego della Spezia

Via XXIV Maggio, 22 – 19124 La Spezia

www.formazionelavoro.regione.liguria.it

cpi.laspezia@regione.liguria.it