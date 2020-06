Raffo vende ai pugliesi di C&C, lavoratori assorbiti

La Spezia - C'è anche il punto vendita della Spezia oltre a Genova e Chiavari, tra quelli che entreranno nell'obita di C&C Apple Premium Reseller. A partire da luglio diventerà infatti operativa l’acquisizione dell’Apple premium reseller Raffo, realtà ormai attiva da anni in Liguria. Regione dove ora sbarca la famiglia barese Gigli che, da 19 anni, guida C&C S.p.A., gruppo fino a ieri di 29 negozi, tra Apple premium reseller, centri di assistenza autorizzati Apple e premium service provider, con sede a Bari. L’azienda pugliese, presente in dieci regioni, si è espansa diventando il più grande di quattro APR distribuiti lungo tutto lo Stivale. Oggi, con l’acquisizione del gruppo ligure, uno dei primi distributori in Italia del marchio Apple, fondato nel 1978, cresce anche la superficie totale dei negozi C&C, che conterà ulteriori 400 mq di showroom espositivo, raggiungendo così i 4mila mq totali.

Sale anche il numero dei dipendenti, che passano da 210 a 245 unità: le 35 risorse già impiegate nel gruppo Raffo, infatti, saranno assorbite da C&C e continueranno a lavorare negli APR liguri, mantenendo così il legame col territorio di provenienza e saldo il rapporto con la clientela consolidata. Con l’acquisizione, cresce anche la rete retail, che potrà contare su un potenziale bacino di utenza di 14 milioni di persone. “Quello che stiamo vivendo è un momento importante per C&C. L’acquisizione del consolidato gruppo Raffo, con i suoi due Apple premium reseller di Genova e della Spezia, e il negozio di Lavagna, rivenditore autorizzato, dà valore aggiunto alla nostra azienda che si arricchisce di esperienza e competenze, con lo scopo di offrire ai clienti il migliore servizio possibile in termini di vendita e assistenza dei prodotti a marchio Apple” raccontano Michele e Luca Gigli.

“Con una buona dose di modestia, crediamo che il nostro possa essere considerato un vero e proprio case history, motivo di orgoglio per il mondo dell’imprenditoria pugliese e per tutti coloro che lavorano in C&C. Da Brunico, in Trentino Alto Adige, a Lecce, siamo riusciti a portare il nostro marchio e a farlo diventare punto di riferimento per i nostri clienti, ma non ci fermiamo qui. Lavoriamo ogni giorno per migliorarci facendo leva su un’unica grande parola: la passione. Sarà quella a portarci lontano” concludono.