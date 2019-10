Radicová: "Nel 2021 il mio corridoio sarà anche il vostro corridoio"

La Spezia - Sono arrivati i giorni di Bilog, 48 ore concentrate per discutere sulla logistica marittima, ospitati nei locali di SpeziaExpò con oltre 400 partecipanti e 80 speaker da Europa e Stati Uniti. La manifestazione ha inizio con l’evento “Maritime and logistics facing the 2030 trends” che dà il via alla lunga serie di incontri davanti ad addetti ai lavori e stakeholders.



Al tavolo introduttivo, coordinato da Angelo Scorza di Ship2Shore, oltre alla padrona di casa Carla Roncallo e i sindaci della Spezia Pierluigi Peracchini e di Piacenza Patrizia Barbieri, c’è soprattutto Iveta Radicová, coordinatore per il Corridoio Mediterraneo per l’Unione Europea.

Pierluigi Peracchini scalda i motori della mattinata: “Non possiamo più perdere tempo perché dobbiamo migliorare il nostro record di movimentazione container attraverso le ferrovie e quindi attraverso la Pontremolese. Dobbiamo fare presto perché il mondo è cambiato: l’automazione spinta mette tutto in discussione. La politica dei dazi, dei cambiamenti repentini ci mette un po’ in difficoltà. Noi dobbiamo trovare l’equilibrio, creare questo modello per garantire un futuro di qualità per i nostri clienti”.

A fargli eco la collega Patrizia Barbieri che sciorina i numeri della sua città: “Piacenza è naturale retroporto degli scali liguri. Normale per noi guardarci intorno, visto che ci troviamo a ridosso dei corridori più importanti. La logistica non può essere vista come business immobiliare: noi facciamo formazione insieme a Its e Itl, per cercare di costruire le condizioni affinché La Spezia e Piacenza possano lavorare insieme in nome della logistica e dell’intermodalità”. Al tavolo anche Davide Mazzola, vicepresidente della Camera di Commercio della Liguria, poi toccherà alla più attesa, la dottoressa Iveta Radicová.



E’ lei lo speaker più atteso della due giorni, visto il ruolo che ricopre: “Il livello politico della negoziazione coinvolge tutti i partner, anche i governi regionali e le istituzioni coinvolte nei trasporto. Noi stiamo cercando di far quello che possiamo. L’importante è organizzare workshop reali e alla fine di questi incontri si fanno delle roadmap concrete. Voglio supportare ciò che avete detto: per me dieci anni sono troppo tempo. Bisogna aumentare la velocità. Paradossalmente la preparazione del progetto spesso prende più tempo del vero momento di costruzione; se guardiamo ai finanziamenti paradossalmente il costo dell’amministrazione e la preparazione qualche volta non sono adeguati al vero costo della costruzione. Sono compiti che proviamo a negoziare dopo ogni meeting coi tempi giusti. Spingere e controllare, innanzitutto. E scusate se sono critica ma incredibilmente nel corridoio che io rappresento, che va dalla Spagna verso Ungheria, qualche volta serve meno denaro, ma la volontà di fare. Ci sono altri sette corridoi che rappresentano tantissimo ma senza le connessioni di terra e le connessioni alle frontiere hai un sacco di merci dentro ai porti. Bisogna interconnetterci. Sennò siamo come mister Bean che aspetta un treno che non passerà mai. L’”Interland connection” è il nostro problema e, per favore, provate a concentravi, così possiamo fare un passo avanti. Siamo qui per negoziare e togliere gli ostacoli. Sono qui perché nel 2021 il mio corridoio sarà anche il vostro. Troveremo il modo di riempirlo e toccarlo nella realtà il più rapidamente possibile. La connettività in Europa non è soltanto ciò che già c’è ma siamo europei: dobbiamo capire che il potere delle Regioni e dei singoli Stati è totalmente interconnesso con le altre. Se qualcuno è debole siamo deboli tutti, non è soltanto una questione italiana ma anche in Spagna, Austria e alcuni paesi dell’Europa centrale. La domanda non è il nostro futuro ma gli ostacoli e le barriere che dobbiamo rompere. Mi voglio congratulare che siete diventati parti di questo Corridoio Mediterraneo. Ce ne sono tanti di Paesi coinvolti, guardiamo al futuro ma quattro cose importanti le ribadisco: bisogna mettere i “ponti sui buchi”, mancano collegamenti in alcuni tratti europei, mancano dei pezzi per migliorare l’intermodalità. Quello che vedo come sfida futura è un’Europa verde e non è una parola. La decarbonizzazione va fatta, questa è la sfida per porti e ferrovie. Giro l’Europa e specialmente nella parte più industrializzata c’è pieno di camion. Siamo ancora sulle strade, ma dobbiamo fare ferrovie più veloci e meno costose per avere abbastanza spazio per connessioni. Così vinciamo per orientare il business. E’ molto meglio, credetemi, lavorare sulla competizione razionalmente”.



Chiude il governatore ligure Giovanni Toti: “Parlare a Spezia di infrastrutture significa parlare di Pontremolese. Programmare investimenti da parte degli enti, con efficacia ed efficienza ma soprattutto tempi certi. Ci vuole un impegno organico, che va oltre i cambi di governo. Non dare una Pontremolese funzionante è tarpare le ali ad un porto che più di tanti porti ha saputo aderire alla sfida del ferro. E poi servono leggi che ci consentono di fare le cose. Il codice degli appalti va rivisto, se non interveniamo sulla legge fallimentare per proteggere i cantieri strategici. Queste sono risposte basilari, non possiamo perdere l’occasione straordinaria che gli altri ci hanno dato. Penso al Canale di Suez il cui traffico rende più competitivi tutti i porti del Mediterraneo. E poi c’è un lavoro straordinario da fare con le Ap, coi Ministeri, per velocizzare la burocrazia”.



FABIO LUGARINI