Raccolta differenziata al 74,1%: la provincia spezzina è la migliore della Liguria

La Spezia - Forte crescita alla Spezia nel 2019 della raccolta differenziata, con un +4,2% che permette di raggiungere il 74,1%, e della capacità depurativa con un plus di 12.000 abitanti equivalenti. Sono alcuni dei dati contenuti nel Bilancio di Sostenibilità 2019 di Iren che rendiconta le performance economiche, ambientali e sociali del Gruppo e rappresenta uno strumento di monitoraggio degli obiettivi del Piano Industriale al 2024, che integra la sostenibilità tra i pilastri strategici di sviluppo e costituisce un’occasione di confronto partecipato con il territorio e tutti gli stakeholder. “La responsabilità sociale di impresa sta assumendo sempre più importanza per la competitività delle imprese – ha dichiarato il presidente Renato Boero - forti di questa consapevolezza abbiamo confermato la sostenibilità come un pilastro strategico del piano industriale del Gruppo al 2024 e ben 2 miliardi di investimenti su 3,3 complessivi previsti in arco piano sarà indirizzato a investimenti in sostenibilità che porteranno al 35% la percentuale di veicoli elettrici sul totale della flotta, a una riduzione di 5 punti percentuali delle perdite idriche, a un aumento dell’8% della percentuale della raccolta differenziata pro-capite, a 1,5 milione di contatori elettronici installati su gas, acqua, energia elettrica e a 200 milioni di euro di investimenti nell’efficienza energetica. In questo scenario, il Green New Deal lanciato dall’Unione Europea rappresenta la direzione da seguire: investire in sostenibilità oggi è la chiave per accelerare la ripresa economica del Paese".



Nel 2019 la provincia della Spezia ha raggiunto il 74,1% di raccolta differenziata, in crescita di oltre 4 punti percentuali rispetto al 2018 (69,9%) e significativamente superiore sia rispetto alla media nazionale del 58,1%, sia rispetto a quella regionale del 49,67%. In provincia sono oltre 205.000 gli abitanti serviti nella raccolta rifiuti in 21 comuni interamente coperti dal servizio porta a porta. Risultati che pongono la provincia della Spezia al vertice in Regione. La continua crescita nella raccolta differenziata è un parametro decisivo per il rafforzamento dell’economia circolare, settore nel quale il Gruppo, grazie a operazioni di consolidamento, ha quasi raddoppiato la capacità di trattamento di rifiuti nei propri impianti in linea con quanto annunciato nel piano industriale.



Per quanto riguarda le risorse idriche, oltre il 50% delle reti idriche gestite dal Gruppo è stata distrettualizzata, incrementando pertanto l’efficacia e l’efficienza gestionale delle stesse. Impatto diretto di tale distrettualizzazione è la riduzione delle perdite di rete e allo stesso tempo un decremento dei prelievi di acqua potabile dall’ambiente. In provincia della Spezia, dove il Gruppo gestisce 176 impianti di depurazione, Iren ha incrementato del 4% la capacità depurativa rispetto al 2018 (+12.000 abitanti equivalenti). "L’approccio integrato e strategico alla responsabilità sociale di impresa – sottolinea il vice-presidente, Moris Ferretti, titolare delle deleghe di Corporate Social Responsibility – è alla base del nostro Piano Industriale al 2024 che impegna il Gruppo a giocare un ruolo proattivo verso le comunità e l’ambiente con un’attenzione crescente all’efficienza energetica e alla realizzazione di città sempre più resilienti. Crediamo che il quadro dei risultati presentati nel Bilancio di Sostenibilità 2019 abbia molteplici valenze prospettiche poichè conferma la nostra capacità di creare valore per gli stakeholder – con cui manteniamo uno stretto e continuativo rapporto di collaborazione anche attraverso i Comitati Territoriali – e dimostra il nostro reale contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu al 2030 e di altre politiche nazionali".



Una vicinanza ai territori che si traduce in un aumento della qualità dei servizi, in quasi 14 milioni di euro di ordini emessi in provincia della Spezia nel 2019, oltre un quarto dell’ordinato di tutta la Liguria. Nell’area spezzina, nel 2019 il Gruppo ha sostenuto progetti ambientali, culturali, sociali, sportivi per 250.000 euro e distribuito dividendi per oltre 2 milioni di euro agli azionisti pubblici del territorio. Continua il percorso che pone sempre più al centro dell’attività aziendale le persone: nel corso del 2019 sono state incrementate del 4% le ore di formazione pro capite ai dipendenti ed è proseguito un piano di recruitment di giovani ed esperti incrementando l’occupazione diretta del 3% rispetto a fine 2018, escludendo l’incremento derivante da operazioni di consolidamento. Nel 2019, il Gruppo ha assunto 27 persone in provincia di Spezia, dove a fine 2019 lavoravano 721 dipendenti. Il Gruppo ha inoltre confermato la propria attenzione verso le scuole: nella provincia della Spezia, 1.914 studenti nel 2019 (rispetto ai 350 del 2018) sono stati coinvolti in iniziative di educazione alla sostenibilità.



È stato confermato il costante impegno del Gruppo nella decarbonizzazione: al 31 dicembre 2019, Iren ha infatti conseguito una riduzione dell’1,7% dell’intensità carbonica e un incremento dell’energia risparmiata del 7% grazie a un mix produttivo basato su impianti ad alta efficienza, unitamente allo sviluppo di molteplici iniziative, connesse in particolar modo agli accumulatori energia termica, al recupero di materia dai rifiuti differenziati, a specifici progetti di efficienza energetica. E’ proseguito, infine, l’impegno di Iren verso la realizzazione di città sempre più resilienti con l’incremento del numero dei veicoli ecologici utilizzati per espletare le attività aziendali a oggi pari a 890 (16% della totale flotta aziendale) e nel sempre più ricco panorama di offerte legate all’e-mobility a disposizione dei clienti. Nel corso del 2019 sono proseguiti gli investimenti volti a incrementare la volumetria teleriscaldata che si attesta a 95 milioni di mc, consentendo un miglioramento della qualità dell’aria nei territori di riferimento e una riduzione del consumo di gas ed elettricità.