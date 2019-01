Quota cento e Opzione donna. Le novità con Inapa Confartigianato

La Spezia - Il patronato Inapa della Confartigianato a disposizione per la Quota cento e Opzione donna.Presentandosi al patronato con il proprio estratto contributivo verrà valutata la propria posizione rispetto ai requisiti richiesti. Quota 100: con la “quota 100” si potrà andare in pensione con minimo 62 anni di età e 38 anni di contributi versati, con penalizzazioni da verificare di caso in caso. Opzione Donna: la misura è rivolta alle lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni con 58 anni di età, se dipendenti, o 59 anni di età, se autonome. È prevista una “finestra” di un anno per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per quelle autonome. Opzione particolarmente vantaggiosa nel caso in cui la pensione venga anticipata di diversi anni. Per poter verificare la propria posizione, il Patronato INAPA di Confartigianato è a tua disposizione ai seguenti riferimenti: La Spezia, via Fontevivo, 19, tel. 0187.286668-24 e-mail: inapa@confartigianato.laspezia.it - banci@confartigianato.laspezia.it - Levanto, via Viviani, 38, tel. 0187.808518 e-mail: ambrosini@confartigianato.laspezia.it - Sarzana, via Emiliana, 39 - tel. 0187.621427 e-mail: ravani@confartigianato.laspezia.it