Quota 100 potrebbe andare in soffitta. Come fare per capire se si hanno i requisiti

La Spezia - Il Governo Conte ha dichiarato nei giorni scorsi che all'ordine del giorno non ci sarà il rinnovo della “Quota 100”. Per non perdere questa opportunità unica, visti i sinistrati conti pensionistici italiani il Patronato Inapa Confartigianato consiglia ad imprenditori e lavoratori di farsi fare un estratto pensionistico, una 'fotografia' previdenziale che permetta di vedere anni di lavoro e contributi versati e consentire agli addetti una consulenza personalizzata. Alla «pensione quota 100» è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni ed amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico. È un'occasione unica, irripetibile e limitata nel tempo. Chi rientrerà nelle ipotesi previste e farà velocemente la domanda di accesso alle agevolazioni rientrerà nella grande massa dei diritti acquisiti.



