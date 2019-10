Quindici posti per "logistic manager" in ambito portuale

La Spezia - Alla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica un altro corso di alta formazione professionale, per il quale è garantito l’impegno occupazionale di almeno il 60% degli idonei, offre a 15 giovani l’opportunità di diventare logistic manager in ambito portuale. La scadenza per le domande di ammissione è stata fissata alle 12 del 30 ottobre. Destinatari di questo bando sono 15 giovani con età dai 18 fino ai 29 anni, disoccupati e persone in stato di non occupazione, soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, residenti e/o domiciliati in Liguria, in possesso di Laurea Triennale senza vincoli rispetto alla tipologia di facoltà. Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. Il corso si articolerà in 16 ore di Career Counseling (orientamento al percorso integrato); 800 ore (Teoria 560 ore - Stage 240 ore); 6 mesi work experience; accompagnamento all’inserimento lavorativo; 30 ore di orientamento all’autoimpiego e alla creazione di impresa. Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì, nella sede di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, Via del Molo 1/A alla Spezia. L’inizio del corso è previsto per il mese di dicembre 2019. I corsi, finanziati dalla Regione Liguria, sono completamente gratuiti. Info: Ilaria Malagutti, tel. 0187-779162, e-mail snt@scuolatrasporti.com .