Quasi tremila assunzioni spezzine per questo fine 2018

Lo dicono i dati raccolti da Unioncamere. Guidano cuochi, camerieri e metalmeccanici.

La Spezia - Il Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in accordo con Anpal, ha pubblicato i risultati del monitoraggio dei fabbisogni occupazionali delle imprese nel periodo ottobre-dicembre 2018. Su circa 956mila assunzioni programmate dalle imprese a livello nazionale, in Liguria ne sono previste oltre 21mila (il 2,2% del totale Italia), di cui a Genova 12.730 (+6,7% rispetto al medesimo periodo del 2017), a Imperia 2.620 (+13,9%), a Savona 3.180 (-7,6%) e alla Spezia 2.830 (-3,1%). Rispetto allo stesso periodo del 2017, quando le opportunità di lavoro previste in Liguria erano 20.580, si registra una crescita complessiva della domanda pari al 3,7%.



Maggiori opportunità di impiego si registrano a Genova e Imperia: nel capoluogo ligure, sul totale delle imprese con dipendenti intervistate, il 21,8% prevede nuove assunzioni e nell’estremo ponente la percentuale è pari al 22,4%. Leggermente inferiore la propensione a nuove assunzioni in provincia di Savona e della Spezia: nel primo caso il 18,1% ha programmato nuove entrate, mentre nel secondo la quota si ferma al 20,0%, sul totale delle imprese intervistate. Nel trimestre in esame, il 76% delle assunzioni programmate sarà assorbito dai servizi e, rispetto alla classe dimensionale delle imprese, il 74% delle entrate riguarderà quelle con meno di 50 dipendenti.



Entrando nello specifico delle principali figure professionali richieste dalle imprese liguri, al primo posto figurano ancora cuochi e camerieri con 3.370 assunzioni previste (15,8% sul totale), di cui la metà in provincia di Genova; seguono i commessi e altro personale qualificato in negozi (8,9%) e gli addetti non qualificati nei servizi di pulizia e alle persone (6,6%). Alla Spezia e provincia, in particolare, risultano programmate 500 assunzioni di cuochi e camerieri, 370 di operai metalmeccanici, 290 di commessi, 160 di operai specializzati nell'edilizia.