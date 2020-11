Quaretti: “Bene Di Sarcina. Serve discussione collegiale sul futuro del porto”

La Spezia - "La nomina di Di Sarcina quale successore di Carla Roncallo alla guida dell'Autorità di Sistema sarebbe una notizia positiva. In questo momento difficile, dove tutto cambia molto velocemente, c'è bisogno di continuità. Peraltro la collaborazione, soprattutto in questi mesi complicatissimi, è stata proficua e, pur nelle differenze di ruoli e visioni, abbiamo trovato un interlocutore attento e propositivo. Soprattutto in questa fase il sindacato deve essere coinvolto nelle scelte strategiche.” Così Fabio Quaretti, Segretario provinciale Filt Cgil, che continua: “La discussione con Contship non può avvenire in ambiti ristretti, ma riguarda tutto il territorio ed i suoi attori istituzionali, politici, economici e sindacali. Una discussione, trasparente e collegiale, che veda una forte assunzione di responsabilità dei concessionari e che sia inserita nell'ambito di un Piano Regolatore Portuale complesso, con interventi di mitigazione ambientale, di sviluppo e di nuova occupazione. Ma anche in un quadro economico generale che riguarda il nostro territorio ed il Sistema Paese. Per migliorare la competitività del nostro porto, oltre che investimenti ed innovazione, servono occupazione di qualità, formazione continua, sicurezza sul lavoro. Ed è necessario che tutti i soggetti in campo mettano in atto un lavoro di squadra per arrivare al raddoppio della Pontremolese, infrastruttura imprescindibile. Su questi temi noi come Filt Cgil ci siamo e vogliamo offrire il nostro contributo.”