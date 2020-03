Quarantena e inquinamento: l'occasione per svoltare al green?

La Spezia - Con i nuovi decreti varati dal governo la maggior parte degli esercizi commerciali, dei servizi e delle attività industriali è fermo, con evidenti conseguenze sull’inquinamento. Ma qual è la realtà? E cosa può significare questo momento per ogni comune cittadino?



Le immagini dei canali di Venezia dall’acqua cristallina, con i pesci che si scorgono in trasparenza, hanno fatto il giro del mondo. Stessa cosa per i delfini che tornano ad abitare i porti dell’Italia meridionale: cosa sta succedendo? È davvero il tempo di una rivoluzione green?

Ma, soprattutto, come possiamo interpretare, noi cittadini, questa piccola e fragile rivoluzione? Chiusi in casa e spesso in “ferie forzate” dal lavoro, abbiamo molto tempo per riconsiderare le proprie scelte di vita, dall’uso della plastica alla produzione di rifiuti, dalla spesa sostenibile al riutilizzo di beni di seconda mano. C’è tempo anche per pensare alla riconversione della propria auto in elettrica, approfittando degli ecoincentivi statali e delle tariffe vantaggiose sul mercato dell’assicurazione auto.



Ma andiamo con ordine: da quando, all’inizio di marzo, hanno circolato in rete le immagini satellitari dell’Italia settentrionale e delle aree del mondo normalmente considerate tra le più inquinate del pianeta, molti hanno pensato che questo particolare momento storico, in cui l’economia mondiale è costretta a rallentare drasticamente, potesse rappresentare qualcosa di più di una semplice crisi economica. Il satellite restituiva infatti le immagini di un mondo incredibilmente più pulito, sebbene fossero passati solo pochi giorni dallo stop alle attività commerciali, e sebbene tale stop fosse ancora solo parziale.



Quelle immagini riguardano soprattutto i dati che interessano le emissioni di gas serra, ovvero le sostanze inquinanti che derivano principalmente dalle attività produttive, industriali e dalle relative necessità di trasporto. Il limite imposto dalla maggior parte dei governi a molte di queste catene di produzione, allo scopo di contenere la diffusione della pandemia, sembra aver avuto almeno un effetto positivo, tra le tante conseguenze disastrose sull’economia. Sembra, ovvero, aver fermato – o perlomeno rallentato – il cambiamento climatico.



Per dare un’idea di ciò che è successo solo nel mese di febbraio, basta considerare che le misure preventive adottate dalla Cina sono alla base di una riduzione delle emissioni di CO2, misurata dagli esperti, di circa il 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Se l’entità del fatto non fosse ben chiaro, stiamo parlando di una quantità di emissioni pari a quelle prodotte in un anno intero da una nazione come l’Egitto.



In base a varie stime di associazioni che si sono interessate dell’argomento, una diminuzione così drastica di emissioni inquinanti avrebbe risparmiato la vita a più di cinquantamila persone – perché ricordiamolo: di inquinamento si muore eccome! – che corrispondono a tre volte tanto il numero attuale di decessi per Covid-19. Inutile dire che, se questo è il risultato del blocco delle emissioni in Cina, un rallentamento dell’economia globale avrà effetti ancora più forti.



Sembrerebbe dunque che – al netto delle terribili conseguenze per la finanza, l’industria e l’economia globale, che al momento sembrano affrontare la peggiore crisi dal secondo dopoguerra e di cui ancora non si conoscono gli esiti per il prossimo futuro – almeno sul versante climatico ci siano buone notizie. Ma siamo sicuri che sia effettivamente così? Al di là dei dati incontrovertibili che riguardano il presente, e che hanno scatenato un’improvvisa ondata di entusiasmo negli ecologisti più ingenui, pare infatti che non ci siano prospettive incoraggianti a lungo termine. E che anzi, appena la pandemia verrà contenuta (e, auspicabilmente, il Covid-19 sarà debellato), la ripresa dell’economia avrà conseguenze devastanti sul clima.



Se si guarda oltre il breve periodo, infatti, il quadro è più complesso di quel che appare a prima vista. In primo luogo, non sappiamo quanto graduale sarà la ripresa delle attività industriali: questo significa che le emissioni potrebbero riprendere improvvisamente e più violentemente di quanto non accadesse prima delle interruzioni.



L’inquinamento globale, inoltre, non dipende solo dall’andamento dell’economia globale: la produzione di CO2 e altri agenti inquinanti si misura infatti in “intensità di emissione”, ovvero la quantità di gas serra prodotta per ogni unità di ricchezza ottenuta. Se in condizioni normali l’intensità di emissione tende a decrescere (per effetto dell’innovazione tecnologica, del buon senso dei legislatori, ecc.), dopo la crisi verosimilmente cambierà tendenza, perché non ci saranno fondi da investire in energia pulita, perché la priorità sarà rimettere in moto l’economia, perché non ci sarà tempo per “fare le cose per bene”.



Se ci si ferma a dare uno sguardo al passato, questo è esattamente quanto accaduto in seguito alle grandi crisi economiche del Novecento. Accadeva ad ogni tracollo petrolifero, accadeva dopo la crisi finanziaria del 2008-2009, accadeva persino dopo la caduta del blocco sovietico: dopo una prima ma breve riduzione delle emissioni, l’inquinamento è tornato, più forte e intenso di prima. E quel che è più inquietante, è che ogni volta, durante le crisi, si è sentito parlare di una imminente “svolta green”, immancabilmente smentita dai dati raccolti negli anni seguenti.



Tutto questo dovrebbe servirci da lezione e da ammonimento: come sempre, come in ogni emergenza, come si fa in questi giorni per marginare il Covid-19, ognuno deve fare la propria parte. Nella speranza che l’Unione Europea continui a fare la sua parte, rispettando il patto previsto per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, ogni cittadino è invitato a fare del proprio meglio per ridurre consumi, sprechi e rifiuti. Una buona pratica è ad esempio quella di eliminare l’uso della plastica, specialmente per imballaggi e conservazione dei prodotti, preferendo l’acquisto di beni sfusi e il riutilizzo degli stessi contenitori. Ma si può fare anche di più e più in grande: questo è il momento giusto per valutare l’acquisto di una macchina elettrica o ibrida, un cambiamento che non solo è un bene per la qualità dell’aria che si respira, ma che può diventare anche un buon affare per il consumatore, dal momento che sono molti gli incentivi statali, le promozioni dei concessionari e persino le offerte delle aziende assicuratrici per i veicoli a emissioni zero.