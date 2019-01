Quaranta metri di alluminio firmati da Horacio Bozzo

La Spezia - Baglietto svela un dettaglio (foto) del nuovo 40m RPH completamente in alluminio, in consegna nel 2020 ad un armatore americano. L’imbarcazione, sviluppata su una nuova piattaforma appositamente progettata dal cantiere spezzino, porta la firma di Horacio Bozzo per le linee esterne dal carattere sportivo ed elegante, mentre gli interni saranno sviluppati dall’architetto Achille Salvagni, riconosciuto e premiato yacht designer.



Si tratta di un progetto completamente custom di cui siamo molto orgogliosi – commenta Michele Gavino, CEO di Baglietto – Un ulteriore passo in avanti verso quell’eccellenza costruttiva che rappresenta l’obiettivo primario di tutti i nostri sforzi ed ulteriore dimostrazione delle volontà del nostro cantiere di perseverare nel continuo rinnovamento tecnico e nello sviluppo della nostra ingegneria navale”.



Baglietto ha recentemente annunciato l’ottenimento della certificazione di qualità ISO 9001:2015 da parte del Rina.



La costruzione #10232 si inserisce nella linea di produzione “su misura” di Baglietto, totalmente personalizzata. Design e artigianalità italiani, riconoscibili in tutto il mondo, massima attenzione al cliente e qualità manifatturiera, si uniscono a tecnologia e prestazioni all’avanguardia, per un cantiere dall’assetto totalmente ridefinito e orientato al futuro, capace di garantire una produzione media annua di 3/4 nuove imbarcazioni. Ad oggi gli yacht in costruzione presso il moderno cantiere di La Spezia sono 5: un 43m Fast Line HT, un 55m firmato Francesco Paszkowski Design previsto per la prossima primavera, un 54m ed il 40m, entrambi disegnati da Horacio Bozzo per gli esterni con interni rispettivamente di Hot Lab e Achille Salvagni, entrambi in consegna nel 2020. Infine, è stata avviata la produzione in speculazione di un terzo modello di 48m T-Line, gemello di Silver Fox, in consegna anch’esso nel 2020.