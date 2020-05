Quando gli americani salirono sulle FREMM a Seafuture 2018

La Spezia - C'era anche una delegazione della US Navy tra le 42 partecipanti a Seafuture 2018. Un evento che viene ricordato oggi che Fincantieri si è aggiudicata un appalto da 800 milioni di euro per sviluppare la nuova classe di fregate lanciamissili per la Marina statunitense. Due anni fa gli emissari di Washington ebbero modo di visitare una delle FREMM attraccate all'interno dell'arsenale marittimo della Spezia. Erano Nave Fasan e Nave Rizzo, che ospitarono alcune delle conferenze di quell'edizione. Proprio sulla base del progetto italofrancese nascerà il programma FFG(X), che conobbe la call for proposal dello scorso settembre. "Fincantieri Marinette Marine ha sottoposto al Governo statunitense e alla US Navy, a cui va il riconoscimento dell’azienda, un progetto giudicato come il più avanzato e innovativo - recita la nota dell'azienda -. La proposta del Gruppo, infatti, è basata sulla piattaforma delle fregate FREMM, ritenuta la migliore al mondo sotto il profilo tecnologico, su cui si fonda un programma di dieci unità per la Marina Militare Italiana che Fincantieri sta completando".