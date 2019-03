Puntuale come la primavera, arriva la Campionaria

Per nove giorni Spezia Expò ospita oltre centrotrenta espositori con l'obiettivo di ripetere i sorprendenti numeri del 2018. Senese: "Raccontiamo il nostro modo di essere spezzini". Agata: "Tre eventi così all'anno per il salto di qualità".

La Spezia - "Penso di esserme perse davvero poche delle 43 edizioni precedenti". Nel presentare la 44esima Fiera Campionaria di Primavera, che inauguerà sabato 16 e proseguirà fino al 24 marzo a Spezia Expò, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini svela il suo amore nei confronti di uno degli eventi più rappresentativi dell'economia al dettaglio cittadina, con una longevità di svolgimento che fa certamente invidia. Un evento unico nel suo genere che ha visto oltre 20.000 visitatori la scorsa edizione e proprio nella conferma del successo del 2018 sperano gli organizzatori. "Ringrazio la Camera di Commercio e non vedo l'ora di farmi un giro, molto bene il fatto che sia l'ingresso sia il parcheggio non siano a pagamento. Per dare massima visibilità all'evento, abbiamo posticipato di qualche giorno l'inaugurazione della biblioteca Mazzini. Le fiere devono trovare un equilibrio sulle specificità territoriali e sulle dimensioni della nostra realtà. Siamo una provincia che è crocevia fra Toscana, Emilia Romagna e Liguria" - ha chiarito il sindaco.



Con i 5.000 metri quadrati di area espositiva interna alla Fiera Campionaria, grazie ai 130 espositori, tutti i settori merceologici saranno rappresentati: dai mobili, ai tendaggi, al settore casa, ai tappeti, all’antiquariato a 360°, mentre al secondo piano verrà allestito un mini sbaratto dedicato al modernariato e all’antiquariato, numismatica e vinili. Nei 6.000 metri quadrati di area esterna saranno presenti tutti i concessionari della provincia di auto e moto, articoli da giardinaggio, macchina agricole e veicoli industriali, ben rappresentato anche il settore nautica con esposizioni di barche e veicoli. "Raccontiamo il nostro modo di essere spezzini - ha aggiunto Stefano Senese, segretario generale della Camera di Commercio delle Riviere - visto che la stragrande maggioranza degli stand vengono dalla nostra provincia. Non abbiamo gli spazi di Parma e di Milano ma tutto sommato è una fiera ricca di opportunità, con tutte le categorie merceologiche ampiamente rappresentate. Quest'anno l'ingresso sarà gratuito. Il futuro? Facciamo una riflessione per renderla più moderna, magari creando un service che prevede la possibilità di recapitare a casa i prodotti visti in fiera e magari acquistati in un secondo momento attraverso un portale apposito. Ci stiamo ragionando, anche per non essere sempre in scacco dell'Amazon di turno".



Un evento dove la tecnologia si fonde con una vasta gamma di prodotti merceologici esposti su tutta l’area dello Spezia Expò. Verrà allestita anche una zona agroalimentare con esponenti del settore nostrani e non. La Fiera Campionaria si potrà visitare nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30, nei festivi e per il giorno di San Giuseppe dalle 10.30 alle 19.30. "Si dà l'inizio ideale al periodo in cui la città capoluogo torna ad animarsi e questo crea benifici per tutta la provincia - ha concluso Ilario Agata, presidente di Blue Hub -. Il sistema fieristico nazionale è profondamente in crisi, in altre realtà le strutture di gestione non sono leggere come la nostra. Questo ci differenzia e ci dà forza, per fare un cambio di passo ci vorrebbero due-tre campionarie come quelle dell'anno scorso e un evento al mese di fiere più specifiche e piccole come è stato recentemente per Tatoo Show. A quel punto il quartiere assumerebbe una vera e propria vocazione fieristica".