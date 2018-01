Pulizie pagate in ritardo, si prepara la mobilitazione

"E' da sette anni che la storia va avanti", accusano Cgil e Cisl. Sarebbero trenta le lavoratrici della SGM, che si occupa dell'igiene di Palazzo Civico, coinvolte.

La Spezia - “Una situazione intollerabile. Una vergogna. Anche questo mese gli stipendi della SGM non sono ancora pervenuti.” Così Luca Comiti, Filcams Cgil e Giampiero Orlanducci, Fisascat Cisl, in merito al problema ormai endemico dei pagamenti in ritardo della ditta che ha preso l’appalto delle pulizie per il Comune della Spezia e le sue sedi decentrate. Sono coinvolte 30 lavoratrici.

Continuano Comiti e Orlanducci: “Sono 7 anni che va avanti questa storia. Nonostante denunce, scioperi, manifestazioni, consigli comunali, commissioni consiliari, un accordo siglato con i sindacati che prevede il pagamento entro e non oltre il 20 di ogni mese, il signor Massimo Milone, titolare della SGM, non ha mai pagato gli stipendi con regolarità e puntualità. Parliamo di lavoratrici con situazioni particolari, molte donne sole e con parenti a carico”.

Concludono i dirigenti sindacali: “Pretendiamo che le scadenze siano rispettate e che il Comune intervenga ancora, e ci riserviamo di attivare ancora forme di mobilitazione. Ancora una volta questa storia dimostra l’assurdità degli appalti al ribasso, una logica perversa della quale sono vittime i lavoratori più deboli“.