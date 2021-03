Pucciarelli e Viviani in Confartigianato per parlare di Arsenale

La Spezia - Il sottosegretario al Ministero della Difesa Stefania Pucciarelli, accompagnata dall deputato Lorenzo Viviani, ha fatto visita alla Confartigianato della Spezia per un incontro con una delegazione di imprenditori del territorio. Il Presidente di Confartigianato Paolo Figoli e il direttore Giuseppe Menchelli hanno fatto ‘gli onori di casa’ introducendo i temi cari all’associazione di via Fontevivo: indotto e appalti nel comparto della difesa; trasporti e logistica; costruzioni navali e nautica; prospettive turistiche dell’Arsenale e del Museo Navale, necessità di ristori adeguati. Il pesantissimo bilancio degli effetti della pandemia, a un anno dal primo lockdown nazionale: quasi un'impresa su tre rischia di chiudere entro giugno: il 32,8% delle microimprese ha problemi di liquidità, export crollato del 14,5%, nuovi rapporti di lavoro -23,9%. Il Presidente Figoli ha evidenziato che i dati dimostrano le difficoltà delle nostre imprese e l’impossibilità di fare previsioni di medio-lungo termine prima di un ritorno alla stabilità della situazione sanitaria. Il principale problema delle imprese è la carenza di liquidità: il 32,8% delle più piccole realtà liguri dichiara di essere in forte difficoltà da questo punto di vista e, secondo le previsioni, tale situazione si protrarrà almeno fino a giugno 2021, assieme al tema del mancato allineamento delle norme bancarie con lo slittamento previsto nei decreti governativi dei pagamenti di prestiti e mutui. Una questione che si riflette pesantemente poi sulla dinamica occupazionale.



Altro tema, evidenziato dal direttore Giuseppe Menchelli ai due parlamentari spezzini della Lega, è il rapporto fra le imprese locali e la grande industria. Confartigianato ha ribadito la necessità di tutelare l’interesse generale rappresentato dalla presenza sul territorio di imprese e consorzi altamente qualificati e specializzati che, talvolta, logiche manageriali e centri direzionali delocalizzati, tendono a trascurare. Il sottosegretario Pucciarelli ha ascoltato con attenzione i dirigenti di Confartigianato e gli imprenditori presenti e si è assunta impegni concreti: “Uno dei miei obiettivi principali è quello di stimolare il rapporto tra Difesa ed enti, come testimonia il mio incontro con il Capo di Stato Maggiore. In particolare alla Spezia lavorerò per un dialogo fattivo tra Marina Militare e istituzioni territoriali; il comparto della difesa è strategico per il nostro territorio e le prospettive dell’Arsenale Militare e l'ampliamento del Museo Tecnico Navale dal punto di vista turistico possono creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo.