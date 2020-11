Psr, Cia:"Per la Misura 21 in dirittura d’arrivo i soldi entro fine anno"

La Spezia - Piano di Sviluppo Rurale: per la Misura 21 in dirittura d’arrivo i soldi entro fine anno (almeno una larga parte). "Questo il risultato che Cia ha ottenuto nel corso di un incontro con l’autorità di gestione del PSR nei giorni scorsi - si legge in una nota dell'associazione -. Per la Misura 21 ( “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e Pmi particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19” ) si parla dell’arrivo di larga parte delle risorse. Ma pure per altre Misure è stato promesso il massimo sforzo per liquidare le risorse a disposizione, sottolineando l’importanza della presentazione delle domande di pagamento".

“ Gli uffici di Cia Liguria sono impegnati a definire le ultime pratiche per poi avviare la procedura che consentirà alle aziende di presentare la domanda di pagamento ed ottenere così il ristoro previsto per le imprese agricole che nel periodo gennaio-giugno 2020 hanno visto il proprio fatturato ridursi di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 – sottolinea il direttore regionale di Cia Liguria, Ivano Moscamora -. Un intervento che potrà arrivare fino a 7mila euro, quanto mai opportuno in questa fase in cui la situazione si è nuovamente aggravata”.