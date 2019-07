Prua sul Marocco, l'Autorità Portuale firma l'intesa

La Spezia - Siglato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e

Agence Nationale des Ports del Marocco per l’avvio di un progetto tra il porto della Spezia e il porto di Casablanca che riguarda l’implementazione di un “International Fast and Secure Trade Lane” , ossia di un corridoio logistico internazionale che coinvolgerà operativamente il Terminal del Golfo (TDG) – Gruppo Tarros, il Terminal di Casablanca e Tarros Maroc. Grazie alla sottoscrizione di questo accordo di cooperazione, ADSP e ANP si impegnano a lavorare insieme e scambiare best practices sulle procedure relative al trasporto della merce tra UE e Marocco con un focus specifico sulle semplificazione amministrativa, sulla digitalizzazione della catena logistica, sulle velocizzazione delle procedure doganali e tracciamento della merce.



Il progetto pilota riguarderà in particolare lo scambio dati tra gli attori coinvolti nel corridoio logistico e l’interoperabilità tra i sistemi informativi dei porti della Spezia e Casablanca. Questo permetterà di ridurre i tempi e migliorare l’efficienza complessiva degli scambi commerciali tra i due porti e di realizzare così una best practice a

livello di bacino del mediterraneo nel settore portuale/logistico. Le attività tecniche di sviluppo dell’azione pilota saranno coordinate da Federica Montaresi per l’AdSP e da Tarik Maaouni per ANP. “La sottoscrizione di questo protocollo d’intesa e l’avvio della prima fase del progetto pilota rappresenta un altro importante step nella digitalizzazione del nostro sistema logistico portuale” ha dichiarato la Presidente dell’AdSP Carla Roncallo. “Si tratta di portare avanti un progetto che riteniamo possa essere davvero importante, anche perché pensiamo che, dopo il Marocco, potrà essere replicato per analoghi progetti con altri Paesi nordafricani, grazie anche alla stretta collaborazione con il gruppo Gruppo Tarros, importante operatore del nostro porto che commercia con tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo”. “Questo progetto conferma la volontà del Gruppo Tarros di continuare ad investire nel mercato marocchino al fine di promuovere le relazioni commerciali tra i nostri due Paesi. Questo è in linea con l'obiettivo di Tarros di fornire ai propri clienti soluzioni sempre più efficienti e innovative - ha dichiarato Danilo Ricci, General Manager del Gruppo Tarros.