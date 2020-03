Prorogati i termini fiscali, il promemoria di Confcommercio

La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apprende con soddisfazione la decisione di prorogare i prorogati termini relativi ai versamenti fiscali previsti al 16 marzo.

I termini saranno infatti differiti con una norma del decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19.



Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.

Rimaniamo dunque in attesa di scoprire il contenuto del decreto ma nel frattempo, in questo momento di grave difficoltà, riteniamo di accogliere questa notizia con soddisfazione.



Confcommercio ricorda che l’associazione rimane operativa al fine di garantire un supporto per ogni necessità e di continuare a fornire aggiornamenti sulle evoluzioni della crisi sanitaria con qualsiasi utile informazione di interesse per la nostra categoria.

