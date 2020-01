Prorogati i termini dei bandi regionali a sostegno di commercio, bar e ristoranti

La Spezia - Sono stati prorogati sino al 28 febbraio 2020 i termini per aderire ai due bandi riguardanti misure di sostegno agli esercizi commerciali (compreso il commercio ambulante) e di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) emanati dalla Regione Liguria nei mesi scorsi.

La prima misura prevede l’erogazione di un finanziamento agevolato per la realizzazione di piani di investimento del valore minimo di 12.500 e massimo di 62.500 euro comprendenti interventi di carattere edilizio, spese di progettazione e direzione lavori, acquisto ed installazione di impianti, arredi, attrezzature nuovi di fabbrica, acquisto ed installazione di software, acquisto di automezzi attrezzati a negozio nuovi di fabbrica, acquisto arredi ed attrezzature per la conservazione, esposizione e commercializzazione della merce comprese le strutture prefabbricate (valgono le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2019).

La seconda misura (riguarda soltanto i bar ed i ristoranti) prevede l’erogazione di un finanziamento agevolato per il rafforzamento della gestione corrente ossia per il pagamento dei fornitori per fatture scadute e dei dipendenti per retribuzioni arretrate (decorrenza dei debiti 1 gennaio 2018). In questo caso il finanziamento coprirà piani di intervento del valore minimo di 5.000 e massimo di 30.000 euro.

Sono ammesse inoltre, per entrambe le misure, le spese per l’ottenimento di fidejussioni e garanzie bancarie, assicurative ecc.

Le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali (Durc).

Per ulteriori approfondimenti e per farsi assistere nella presentazione delle domande, gli operatori possono rivolgersi agli sportelli della Confesercenti nelle sedi della Spezia, Sarzana e Lerici.