Proroga scadenza al 7 marzo dei termini di pagamento degli abbonamenti SIAE per Musica d’Ambiente

La Spezia - A seguito dell’espressa richiesta formulata da Fipe Confcommercio in occasione dell’incontro con i vertici apicali di SIAE avvenuto nel pomeriggio di ieri, la SIAE ha comunicato contestualmente che, alla luce degli straordinari eventi metereologici che hanno interessato la penisola, e anche la nostra città, in concomitanza con la scadenza del termine di rinnovo degli abbonamenti per la musica d’ambiente, a coloro che non avessero ancora avuto modo di pagare il suddetto abbonamento, saranno riconosciuti gli sconti associativi e non saranno applicate le penali per il ritardato pagamento fino alla data del prossimo 7 marzo p.v. compreso.



La sospensione dell’incasso di penali per ritardato pagamento sarà attivata sia in caso di pagamento presso gli sportelli dedicati sia attraverso i pagamenti online sull’apposito portale. Dal giorno 8 marzo p.v. saranno ripristinate le normali regole. Gli uffici di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia sono disposizione per qualsiasi chiarimento.