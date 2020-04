Pronto il modulo per le garanzie sui finanziamenti fino a 25mila euro

La Spezia - E’ pronto il modulo da presentare per accedere alle garanzie statali per i finanziamenti fino a 25mila euro. Lo ha reso noto il Ministero dello Sviluppo economico. L’Ufficio Credito Cna La Spezia ricorda che le garanzie per questa tipologia di prestiti sono al 100% secondo quanto prevede il Decreto Liquidità. Tuttavia i prestiti non sono automatici e la richiesta è sottoposta alla discrezionalità dell’ente finanziatore.

Il modulo dovrà essere compilato dalle imprese o dai lavoratori autonomi e inviato per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi. Il modulo andrà accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

L'Ufficio Credito Cna La Spezia è a disposizione delle imprese che hanno bisogno di supporto e informazioni in relazione le misure statali e regionali attive a sostegno della propria attività. Se hai problemi di liquidità l’Ufficio Credito verifica la tua situazione, si occupa dei rapporti con la banca, studia il sostegno adatto alla tua realtà, ti aiuta nelle pratiche necessarie ed è sempre al tuo fianco e a disposizione.



Contatta: Giacomo Fiore tel. 0187 598073 mail. fiore.sp@cna.it Stefania Costa tel. 0187 598072 mail. costa.sp@cna.it