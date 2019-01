Project terminal crociere, il 17 gennaio si apre il plico

La Spezia - Sono scaduti ieri i termini per la presentazione delle offerte relative alla gara bandita ai sensi dell’art. 183 comma 15 e

seguenti del Codice Appalti (Finanza di progetto) per l’affidamento del servizio crocieristico e la realizzazione delle opere ad esso connesso. Come già detto entro i termini previsti, è pervenuta la sola offerta dei soggetti proponenti, ovvero Royal Caribbean, MSC e Costa Crociere. Verrà ora nominata la Commissione di gara, che si riunirà in seduta pubblica il giorno 17 gennaio per l’apertura del plico e la verifica della documentazione.