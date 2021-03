Progetto 'Mare', orientamento e occupazione al centro delle azioni pilota

La Spezia - Giovedì 25 marzo, dalle ore 10.00, si terrà un evento on line per annunciare il lancio delle azioni pilota, in corso di realizzazione, delle città della Spezia e Imperia nell’ambito del progetto strategico capofilato da Regione Liguria “MA.R.E. - MArché transfrontalier du travail et Réseau des services pour l'Emploi”.

MA.R.E., finanziato nell’ambito dell’Asse 4 del III Avviso del Programma Italia-Francia Marittimo, si pone l’obiettivo di contribuire al rafforzamento del mercato del lavoro transfrontaliero attraverso la realizzazione di servizi congiunti di sostegno all’incontro tra offerta e domanda di lavoro e la costruzione di una rete che coinvolga coloro che operano all’interno dei servizi per il lavoro.



“Ora più che mai è necessario mettere al primo posto le condizioni per facilitare la ripresa occupazionale, puntando sui settori che maggiormente hanno continuato a trainare l’economia spezzina nonostante l’emergenza Covid-19 – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – le politiche messe in campo finora dall’Amministrazione hanno favorito il più possibile l’incrocio fra domanda e offerta, soprattutto costruendo una rete sinergica fra tutti gli attori chiave che ruotano intorno all’istruzione, alla formazione e al lavoro. Con questo nuovo progetto pilota, di cui La Spezia è orgogliosa di essere capofila per Regione Liguria, si valorizza ancora di più l’impegno sul territorio messo in campo in questi anni, costituendosi come interlocutore e a servizio dei 36 soggetti che saranno coinvolti. Ringrazio del grande lavoro svolto Genziana Giacomelli, Assessore con delega al lavoro, e a tutti gli uffici che stanno lavorando per finalizzare tutti i progetti caratteristici dell’Amministrazione.”



Il progetto pilota, di cui il Comune della Spezia è attuatore per conto di Regione Liguria, intende sperimentare nuove modalità di incontro tra offerta e domanda di lavoro attraverso il rafforzamento della “Rete per il lavoro”, creata dal Comune nel 2017 per la diffusione delle opportunità di formazione e di impiego presenti sul territorio e che oggi conta a livello locale 36 soggetti aderenti, quali associazioni, enti di formazione, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e agenzie per il lavoro.



Le principali attività dell’azione pilota saranno:



- il rafforzamento dello sportello ‘Info Lavoro’ e lo sviluppo di prassi collaborative con il Centro per l’Impiego, alla luce dell’impatto dell’emergenza Covid 19 sulla dinamica occupazionale;



- il rafforzamento dei servizi di orientamento al lavoro coinvolgendo gli attori chiave del sistema istruzione-formazione-lavoro;



- il rafforzamento e integrazione dei servizi di matching, in particolare nell’ambito della filiera della blue economy, anche attraverso contatti diretti con le imprese.





“Grazie al progetto MA.R.E. – ha dichiarato l’assessore Genziana Giacomelli - e al finanziamento messo a disposizione dal programma Interreg Marittimo, doteremo la Rete per il Lavoro di strumenti concreti per fornire a chi è in cerca di un impiego informazioni capillari e sempre aggiornate su quello che offrono i soggetti attivi sul nostro territorio, sia sul fronte del lavoro che della formazione professionale.



Un’attenzione particolare sarà rivolta al mondo della scuola con momenti di incontro per docenti e ragazzi volti a far conoscere le professioni richieste, in particolare dal settore dell’economia blu, che sul nostro territorio è in costante crescita”.



Si può partecipare all’evento “La Rete di MA.R.E. a servizio del mondo del lavoro ligure” iscrivendosi al link: https://forms.gle/8z9jY1h2fCddDVZ4A





Il programma



§ Introduzione - Andrea Benveduti, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Liguria



§ Presentazione Progetto MA.R.E. - Sara Piana, Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell’Economia Ligure e Settore Politiche del Lavoro di Regione Liguria



§ Presentazione del report sui fabbisogni professionali nelle filiere blu e verdi - Maurizio Caviglia, Segretario Generale CCIAA di Genova



§ Presentazione dell’azione pilota sul territorio della Spezia - Genziana Giacomelli, Assessore Sviluppo Economico Città di La Spezia



§ Presentazione dell’azione pilota prevista nell’imperiese – Paolo Sottile, Direttore Generale ALFA Liguria e Elisabetta Garbarino, ALFA Liguria



§ Conclusione - Giovanni Berrino, Assessore al Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione



Modera Marco Rolandi, Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell’Economia Ligure.