La Spezia - ‘Progetto Itaca – Verso un modello di promozione turistica accessibile’. È questo il titolo del convegno in programma per lunedì 16 aprile. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 15 nella sede spezzina della Confcommercio, in via Fontevivo 19/f, alla presenza di istituzioni e professionisti del settore del turismo.

Dopo i saluti introduttivi da parte di Gianfranco Bianchi, presidente di Confcommercio La Spezia e dell’assessore alle politiche sociali Gianmarco Medusei, sarà Roberto Guiggiani, della società della salute di Pisa (capofila del progetto) a illustrare ITACA.

Si aprirà poi una tavola rotonda alla quale parteciperanno: Mauro Bornia (Presidente Centro Vivere Insieme), Abramo Prandi (Presidente Confturismo e Federalberghi La Spezia), Riccardo Vernazzani (Presidente Extralberghiero La Spezia), Anna Galli (Stabilimento Balneare Sib La Spezia) e Ilario Agata (Sindaco Comune di Levanto). Sarà presente anche l’europarlamentare Brando Benifei, per un intervento conclusivo.



Lo scopo di questo progetto, dall’alto valore sociale, è quello di riuscire a dar vita a un turismo accessibile e senza barriere per i portatori di disabilità. ITACA (Itinerari Turistici Accessibili e Aperti) è un’iniziativa di cooperazione europea di cui è partner anche Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. Il progetto si rivolge alle province costiere di Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e Alpi Costa Azzurra.

L’obiettivo principale è quello di creare un marchio turistico transfrontaliero di ospitalità accessibile. Il marchio sarà rilasciato a strutture idonee (alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, luoghi turistici) secondo criteri da definire a partire da un protocollo congiunto tra enti, operatori e associazioni delle cinque regioni. Sono previsti inoltre la creazione di un portale web con una mappa on-line degli itinerari e un'app per smartphone per trovare le strutture che avranno il marchio, oltre alla realizzazione di quattro nuovi itinerari turistici tra Italia e Francia. Il progetto prevede anche una campagna di comunicazione istituzionale mirata alla diffusione e alla condivisione di informazioni sull’accessibilità di territori e servizi, in particolare per le persone diversamente abili.

Il progetto Itaca si è anche aggiudicato un importante finanziamento del programma del fondo europeo per lo sviluppo regionale 'Interreg Italia Francia Marittimo' per un ammontare totale di 1.378.700 euro. Fondi che rappresentano uno strumento utile per spingere le attività ad adeguarsi rispetto alle esigenze anche delle persone diversamente abili. Una scelta che va quindi incontro alle necessità delle persone con disabilità e che si caratterizza ovviamente per il lato umano che sta alla base di tale decisione, ma che apre anche a una nuova nicchia di mercato.

Volontà dell’associazione spezzina di Via Fontevivo è quindi quella di promuovere questo progetto coinvolgendo enti e istituzioni, illustrando agli operatori turistici, agli albergatori, ai titolari di stabilimenti balneari o di pubblici esercizi tutte le agevolazioni per poter fare una scelta di questo tipo e discutere sulle varie difficoltà che nascono da impedimenti burocratici e amministravi.



Programma



Ore 15

Registrazione partecipanti



Ore 15,10

Saluti

Gianfranco Bianchi (Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia)

Gianmarco Medusei (Assessore alle Politiche Sociali)



Ore 15,20

Presentazione Progetto

Roberto Guiggiani (Società della Salute zona Pisana Capofila del progetto ITACA)



Ore 15,45

Gli attori (Tavola rotonda a cura di Selene Ricco - Giornalista)

Mauro Bornia (Presidente Centro Vivere Insieme)

Abramo Prandi (Presidente Confturismo e Federalberghi La Spezia)

Riccardo Vernazzani (Presidente Extralberghiero La Spezia)

Anna Galli (Stabilimento Balneare Sib La Spezia)

Ilario Agata (Sindaco Comune di Levanto)



Ore 16,45

Chiusura lavori

Brando Benifei (Europarlamentare)