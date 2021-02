Progetto Geremia, come monitorare le correnti nelle aree portuali

La Spezia - Il progetto noto come Geremia ha come primo obiettivo generale la formazione e il supporto, con strumenti e soluzioni innovative, dei soggetti gestori delle acque portuali in modo da arrivare a monitorare le caratteristiche fisiche e chimiche delle correnti nelle aree portuali. Il progetto permette di proporre delle strategie di gestione, tramite un Decision Support System (DSS) che rappresenta un notevole accrescimento delle capacità gestionali degli operatori per azioni di prevenzione e d'intervento in caso di emergenze, ma consente al tempo stesso anche la messa in pratica di azioni pilota su diverse realtà portuali, tra cui non può certo mancare quella del porto di La Spezia.



Più nel dettaglio, sotto la competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, troviamo la partecipazione all’azione pilota con relativo investimento in una rete di monitoraggio che consiste nell’installazione della strumentazione scientifica completa di sistema per la trasmissione e la elaborazione dei dati relativi al monitoraggio delle caratteristiche fisiche delle correnti presenti nelle aree portuali. Oltre allo svolgimento della prima parte del progetto che comprende le attività propedeutiche all’azione pilota, come ad esempio non solo l’analisi dello stato normativo e dei protocolli di gestione ambientale, ma anche i report sullo stato della qualità delle acque portuali, per i primi mesi del 2021 è in programma l’acquisto, la calibrazione, l’installazione e la messa in servizio di una stazione correntometrica e ondametrica da posizionare lato mare all’interno del porto della Spezia. Questa innovativa stazione sarà formata da un Correntometro Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) e anche da tutti gli elementi utili all’alimentazione dello strumento, alla raccolta e alla trasmissione dati.