Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nuovo bando

La Spezia - Confindustria La Spezia e Digital Innovation Hub Liguria organizzano, per venerdì 10 gennaio 2020 alle 16 un incontro con il Competence Center Start 4.0 al fine di approfondire i contenuti del nuovo Bando diretto ad agevolare - con contributi a fondo perduto - progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito di tecnologie abilitanti 4.0 per la sicurezza delle infrastrutture critiche nei domini Porto, Energia, Trasporti, Sistemi Idrici, Sistemi Produttivi. Beneficiari della misura sono le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), singolarmente ovvero in partenariato. Le Grandi Imprese possono essere soggetti beneficiari solo se aggregate alle MPMI. I progetti devono avere una durata pari a 12 mesi ed il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari a 200.000,00 Euro. Le domande di contributo dovranno essere redatte e presentate al Centro di Competenza Start 4.0 esclusivamente on-line (http://www.start4-0.it/bandi-attivi/) attraverso la piattaforma messa a disposizione da Start 4.0. Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 31 gennaio 2020. Ogni altra informazione sarà resa disponibile durante l'incontro di gennaio. Per iscriversi all’appuntamento del 10 gennaio.