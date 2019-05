Progettare un impianto fotovoltaico, seminario con Confartigianato

La Spezia - Confartigianato Imprese organizza insieme al Collegio dei Periti Industriali ed al Collegio dei Geometri un seminario gratuito rivolto alle imprese del settore dell'impiantistica, professionisti e tecnici che si terrà martedì 21 maggio 2019 alle ore 17,00 c/o la sala “Marino Banci” Confartigianato, via Fontevivo, 19 – La Spezia sulla progettazione e il dimensionamento di un impianto fotovoltaico. Durante l'incontro che sarà tenuto dal P.I. Giorgio Stagnari verranno affrontati i seguenti temi: IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Principi generali, struttura del sistema e componenti principali, flussi energetici, producibilità del sistema, scelta della potenza nominale, superfici necessarie, Fotovoltaico per obbligo di legge); NORMATIVE DI RIFERIMENTO (CEI 0-21 evoluzione e stato attuale, CEI 82-25, prescrizioni VV.F); ASPETTI ECONOMICI (Meccanismo dello scambio sul posto (SSP), risparmio energetico, benefici economici complessivi, detrazione fiscale, obbligo comunicazione ENEA); ASPETTI TECNICI/INSTALLATIVI (Prima attivazione/autotest/parametri, problematica di impedenza di linea, protezione di interfaccia “interna” ed “esterna”, criticità del punto di parallelo con la rete, scelta della tipologia di distribuzione (monofase/trifase), locale tecnico (aspetti tecnici/predisposizioni), manutenzione ordinaria del sistema, obbligo di progetto; MODIFICHE AMMESSE SU IMPIANTI INCENTIVATI (Potenziamento di un impianto preesistente, inserimento sistemi di accumulo, sostituzione moduli/inverter, procedure di smaltimento moduli/inverter. Aziende e tecnici interessati possono iscriversi scaricando la scheda di preadesione sul sito www.confartigianato.laspezia.it per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa in Confartigianato tel. 0187.286652.