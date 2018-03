Professione autista, patente CQC con Confartigianato

La Spezia - Al via nuovo corso di Formazione iniziale per il conseguimento della CQC Merci e Persone organizzato presso la Confartigianato della Spezia dall'Autoscuola Italia e dall'Autoscuola Spezzina con la collaborazione dell’Euroconsorzio. Il corso della durata di 140 ore (130 ore di teoria in aula e 10 di lezioni pratica) si rivolge a chi è gia in possesso di patente C o D o chi la vuole conseguire per poi poter fare l’autista di professione. Il corso inizierà lunedi 12 marzo 2018 e si concluderà entro fine giugno. Il programma si articola in più moduli moduli che tratteranno: caratteristiche dei motori, tecniche di guida, normative di settore, contrattualistica, statistica degli incidenti stradali, idoneità psico-fisica, gestione aziendale, gestione delle emergenze, ecc. Lo staff dei docenti che si alterneranno alle lezioni è composto da Giacomo Rosa, Oriano Caruso, Massimo Navalesi e Roberto Contese tutti insegnati esperti di teoria e istruttori di guida. Al termine sono previsti due esami a quiz che si svolgeranno presso la sede della motorizzazione Civile, con 60 domande ciascuno e massimo 6 errori ad esame. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare tel. 0187 515070 – cell. 3382108286 e-mail: info@autoscuolaitaliasp.it