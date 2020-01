Procede spedita la costruzione del Baglietto 43M Fast, restyle del modello icona

La Spezia - Il restyle della linea Fast di Baglietto firmata Francesco Paszkowski design sintetizza la perfetta combinazione tra il Dna del marchio e la cifra stilistica di una gamma che include diversi modelli tra i 38 ed i 46m.



Il 43m Fast Ht, con scafo e struttura in alluminio, rappresenta il modello di punta della gamma avendo mantenuto gli stessi elementi di successo del modello maggiore di 46m. Come in Lucky Me, infatti, l’ultima nata in casa Fast presenta le falchette ribassate, finestrature più grandi e significativi volumi.



La presenza dell’hard top offre una preziosa zona d’ombra sul fly bridge, mentre la sovrastruttura ribassata lascia spazio ad una confortevole zona prendisole a poppa sul ponte principale. Qui due terrazze si aprono verso l’esterno per consentire un maggiore contatto con il mare. Altri 2 piacevoli terrazzini arricchiscono la cabina dell’armatore che include, oltre ad ufficio, camera e bagno, anche una zona relax privata ed esclusiva. In questa zona la presenza di due skylight sull’upper deck garantisce all’ambiente la massima presenza di luce naturale.



Il ponte inferiore prevede l’alloggio fino a 10 ospiti disposti in 2 cabine Vip con letto matrimoniale e 2 cabine ospiti con letti singoli oltre ad un letto a scomparsa. Una grande cucina attrezzata per l’alta ristorazione con annessa dinette e zona notte per l’equipaggio completano il ponte a prua.



Totalmente ridisegnata la poppa che, grazie al portellone abbattibile, offre una spaziosa spiaggetta con beach club e zona lounge.



L’imbarcazione è dotata di 2 motori Mtu 12V4000 che garantiscono una confortevole velocità di crociera di 24 nodi ed una massima di 26 nodi.



Lo scafo no. 10226 è attualmente in costruzione presso il cantiere della Spezia e disponibile alla vendita con consegna prevista nel 2021.



Ad oggi gli yacht in costruzione presso il moderno cantiere spezzino sono 4: oltre al 43m Fast Line Ht, un 54m ed un 40m, entrambi disegnati da Horacio Bozzo per gli esterni con interni rispettivamente di Hot Lab e Achille Salvagni, entrambi in consegna nel 2020 oltre alla produzione di un terzo modello di 48m T-Line, gemello di Silver Fox, recentemente venduto ed in consegna il prossimo anno.