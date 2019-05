Problematiche del settore balneare, incontro in Confcommercio

La Spezia - Avrà luogo giovedì 23 maggio a partire dalle 15 nella sede spezzina della Confcommercio, in via Fontevivo, un incontro per discutere sulle problematiche del settore balneare.

All'incontro con i balneatori parteciperanno il Presidente nazionale SIB Confcommercio Antonio Capacchione e il Presidente regionale Enrico Schiappapietra.



Scopo dell'incontro quello di discutere della stagione che sta iniziando, delle problematiche aperte del settore balneare (Bolkestein, canoni pertinenziali, ecc.) e di alcune problematiche specifiche del nostro territorio come la questione della pulizia e della manutenzione dei litorali in seguito agli eventi calamitosi.



Vista l'importanza degli argomenti trattati e la presenza dei Presidenti nazionale e regionale del Sindacato SIB invitiamo tutti i balneatori a essere presenti.

L’incontro è libero, gratuito e aperto a tutti. È gradita la prenotazione. Per farlo è sufficiente inviare una mail a comunicazioni@confcommerciolaspezia.it