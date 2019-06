Privacy, Confartigianato propone il primo corso di formazione

La Spezia - Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679, in vigore dal 23 Maggio 2018, detto anche GDPR (General Data Protection Regulation), prevede che tutti coloro che operano in un'azienda ed hanno accesso a dati personali, debbano essere in grado di saper illustrare al soggetto interessato per quali finalità i dati sono raccolti e come questi saranno utilizzati dall'azienda. “All’obbligo della formazione del personale in ambito Privacy è stata riservata finora una scarsa attenzione, eppure un personale formato e culturalmente predisposto è la chiave per processi aziendali veramente efficaci – afferma Enrico Taponecco, responsabile dell’ufficio Privacy per le aziende di Confartigianato - gli obblighi formativi introdotti dal GDPR prevedono che chiunque abbia accesso a dati personali debba essere istruito al riguardo. Non è più possibile considerare la privacy e la protezione dei dati come un mero adempimento documentale e burocratico perché l’efficacia dei processi aziendali passa anche attraverso un personale formato e culturalmente predisposto: occorre creare una vera cultura della privacy all’interno della propria organizzazione”. E' fondamentale che il titolare dell'impresa promuova una formazione efficace. “Per questo motivo – prosegue Taponecco - Confartigianato organizza un primo corso di formazione rivolto ai titolari del trattamento (che nelle piccole imprese di solito coincidono con i titolari), ai responsabili del trattamento (cioè le persone che trattano dati per conto del titolare del trattamento) ed anche per chiunque opera per conto del titolare e/o del responsabile del trattamento”. Il nuovo corso di formazione Confartigianato è un utile strumento per creare una vera cultura della privacy all’interno della propria azienda e testimoniare in caso di controlli di aver adempiuto alla prescrizione della formazione obbligatoria. La prima data utile è fissata per Lunedì 24 Giugno, dalle 15.00 alle 18.00, presso la sede della Spezia dell'Associazione; in alternativa, è possibile partecipare allo stesso corso, Mercoledì 26 Giugno, sempre dalle 15.00 alle 18.00, sempre alla Spezia.



Per informazione ed preiscrizioni al corso privacy è possibile contattare lo Sportello Privacy Confartigianato, tel. 0187.286632.