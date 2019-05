Primo gateway del Mediterraneo Occidentale sulla tratta asiatica

Lsct rinnova il suo rapporto con Msc e Maersk.

La Spezia - Lsct ha accolto il primo viaggio del rinnovato servizio Dragon/AE20, che collega l’Asia con il Mediterraneo ed è operato congiuntamente dai partner 2M MSC e Maersk Line. Come in passato, il servizio scala la Spezia come primo porto gateway del Mediterraneo Occidentale, beneficiando dei collegamenti verso le destinazioni italiane ed europee. Il numero di porti inclusi nella rotazione del Dragon/AE20 è stato ridotto, per migliorare la schedule integrity e l’efficienza del servizio. La nave MSC Trieste è stata costruita nel 2011, misura 365 m di lunghezza, ha una stazza pari a 155.000 tonnellate e una capacità di 13.050 TEU.



“Siamo lieti che l’alleanza 2M continui a scalare Lsct e siamo felici di dare il benvenuto a questo “nuovo” servizio, caratterizzato oggi da un numero di movimenti ancora maggiore - ha detto Peter Hill, Sales & Business Development Director del Gruppo Contship - Lsct continua ad essere centrale per il network dei nostri clienti, un chiaro segno della rilevanza strategica che la Spezia ha saputo consolidare progressivamente negli anni, non solo grazie alla connettività ferroviaria verso le destinazioni italiane, ma anche grazie all’allargamento della propria catchment area verso il Sud Europa. Lsct ha dimostrato ancora una volta la propria flessibilità, assicurando l’operatività anche in occasione del 1° Maggio, per rispondere alle necessità dei clienti e assicurare, in occasione di questo primo scalo, il mantenimento del cronoprogramma di viaggio della nave”.