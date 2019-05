Primo Maggio in corteo per i sindacati

Almeno mille persone hanno sfilato per la città nel giorno dei lavoratori. Uno striscione per le donne. Ghiglione (Cgil): "Estendere i diritti ai lavoratori e alle lavoratrici che non li hanno".

La Spezia - Partecipata come ogni anno la sfilata dei lavoratori in città per il Primo Maggio. Organizzano come sempre i sindacati Cgil, Cisl e Uil con i segretari provinciali in testa al corteo che da Piazza del Mercato ha raggiunto il Palco della Musica. Alle loro spalle circa mille lavoratori e iscritti, dietro due striscioni: uno con le sigle, l'altro con la scritta "donne, diritti, dignità".

"E' un Primo Maggio di lotta, per estendere i diritti e le tutele a quei lavoratori che non li hanno - dirà la segretaria Cgil Lara Ghiglione - Un Primo Maggio per favorire nuovi investimenti e nuovo lavoro, a partire dai giovani. Un Primo Maggio per un Europa del lavoro, dell’uguaglianza, della accoglienza. Un Primo Maggio contro il fascismo, che non è un’idea, ma un crimine. Un Primo Maggio per le donne. Oggi le donne sono scese in corteo con il loro striscione: donne, diritti, dignità!".