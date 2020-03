La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia informa che poco fa l’Inps, con il messaggio Inps 26.03.2020, n. 1381 (che trovate in allegato), ha fornito le prime istruzioni per accedere alle misure Covid-19 disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali. L’accesso ai servizi web è consentito in modalità semplificata per le seguenti domande legate all'emergenza coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:



• Indennità professionisti (iscritti gestione separata) e lavoratori con rapporto di co.co.co;

• Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti);

• Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; PIN - La modalità semplificata consente di compilare e inviare le specifiche domande, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS

o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center. La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:



• Sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”; (https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do)



• Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile). Restano salve le tipologie di accesso ordinarie:



• PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);



• SPID di livello 2 o superiore;



• Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);



• Carta Nazionale dei Servizi (CNS).



Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line. Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta. Seguiranno nei prossimi giorni le istruzioni per poter compilare la richiesta sul sito dell'Inps. Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarci via mail scrivendoci all'indirizzo ufficiofiscale@confcommerciolaspezia.it