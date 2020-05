La Spezia - Un tax credit "fino a 500 euro per tutte le famiglie con Isee inferiore a 40mila euro", la prima rata Imu abbonata per alberghi e stabilimenti balneari mentre ristoranti e bar potranno occupare suolo pubblico non pagando la Tosap anche grazie alla collaborazione con Anci. Nel Decreto Rilancio c'è anche un capitolo riguardante il settore turistico e queste sono le prime misure