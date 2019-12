Prima o poi sarà Brexit, le Dogane sanno come arrivarci preparati

La Spezia - In vista dell’uscita del Regno unito dall’Unione Europea, l’Ufficio delle Dogane della Spezia ha organizzato un seminario sul tema “BREXIT – implicazioni e prospettive per aziende e viaggiatori – Facciamo il punto?”. L’iniziativa è in programma per lunedì 16 dicembre presso l’auditorium “Salvatore Rugnone” di pertinenza dell’Ufficio delle Dogane della Spezia, sito in viadotto Stagnoni snc – 19136 – La Spezia, a partire dalle ore 9.30.

Obiettivo del seminario è di fornire utili indicazioni all’utenza, in merito al rinvio al 31 gennaio 2020 dell’uscita del Regno Unito dall’Unione. Dopo i saluti istituzionali del Dott. Giovanni Cassone, Dirigente dell’Ufficio delle Dogane della Spezia, seguirà l’intervento del relatore Dott. Francesco Caporaso - Capo Reparto Controlli Concomitanti del medesimo Ufficio.



Per informazioni:

Ufficio delle Dogane della Spezia – tel 01871507303 – e.mail dogane.laspezia@adm.gov.it