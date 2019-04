Prezzi delle case ancora in calo, sorpresa Umbertino

Il tracollo dei prezzi degli ultimi dieci anni ha rallentato fino quasi a fermarsi in molti quartieri, ma è presto per parlare di ripresa. Eppure qualche segnale incoraggiante c'è.

La Spezia - Il periodo di contrazione del prezzo delle case non è ancora alle spalle. Ma ci sono segnali incoraggianti, e arrivano da uno dei quartieri più spesso citati nella cronaca locale e non in positivo. E' l'Umbertino a mostrare i primi accenni di ripresa del costo del mattone alla Spezia secondo i dati delle Agenzie delle Entrate. L'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'ente ha aggiornato il proprio database con i numeri relativi al secondo semestre del 2018. Numeri "reali" perché basati sulle transazioni realmente avvenute e quindi molto affidabili anche se, l'agenzia avverte, "le quotazioni non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima" e "solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli".



La fotografia è dunque rappresentativa del prezzo a cui solitamente si vendono le case in quella determinata zona della città. In mezzo a tante macchie rosse - i quartieri dove i prezzi sono calati rispetto al secondo semestre 2017 - e macchie grigie, dove invece i prezzi sono rimasti invariati, spicca il verde del Quartiere Umbertino. Qui in 12 mesi le abitazioni considerate "economiche" hanno visto il costo al metro quadro massimo balzare da 1.350 a 1.500 euro. E' in pratico l'unico "segno più" insieme al dato di Marinasco e della Foce, dove le case "civili" (di qualità media) hanno segnato un rincaro nella quotazione massima da 2.150 euro a 2.250 euro.



Tengono sostanzialmente i prezzi nel centro città. Questo sia nella zona Giardini Pubblici-Piazza Verdi, che si conferma la più costosa con punte di 4.500 euro a metro quadro per un appartamento di categoria "signorile", sia nel centro storico (Via del Prione e laterali) dove si osserva solo un ribasso di cui tenere conto proprio per le abitazioni di fattezza più pregiata, che arrivano a costare fino a 3.300 euro al metro quadro. Invariati i prezzi anche nella zona Nord, tra la Chiappa e Rebocco (fino a 1.800 euro), Valdellora (1.800 euro) e nella striscia tra colline e mare a Levante composta da Favaro e Fossamastra (1.600 euro).

Segno meno invece a Marola, dove i prezzi arrivavano fino al 2017 a sfiorare quelli della zona collinare, oggi in discesa fino a 2.250 euro al metro quadro al massimo. Calo anche nella zona più prossima al centro storico, sia a Mazzetta che al Canaletto (1.800 euro) che in zona Ospedale, che fino a un anno fa sfiorava i 2mila euro al metro quadro. Questa parte della città è quella interessata dalla costruzione del waterfront, quindi passibile di vivere un rinnovato interesse nel futuro a breve. Le case più abbordabili? In zona Buonviaggio, dove per un'abitazione economica si può scendere nei casi limite fino a 950 euro al metro quadro.