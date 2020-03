Prevenzione e protezione, un corso con Confcommerio Imprese

La Spezia - Sicurezza sul lavoro, aperte le iscrizioni per il corso di RSPP organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. Il corso, rivolto ai datori di lavoro, permetterà di apprendere le conoscenze di base necessarie per svolgere con consapevolezza l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Le lezioni saranno suddivise in cinque moduli per un totale di sedici ore e si svolgeranno nella sede della Confcommercio spezzina, in via Fontevivo 19F.



Di seguito il calendario delle lezioni:

Mercoledì 1 aprile 2020 ore 15.00 – 18.00

Giovedì 2 aprile 2020 ore 15.00 – 18.00

Martedì 7 aprile 2020 ore 15.00 – 18.30

Mercoledì 8 aprile 2020 ore 15.00 – 18.30

Giovedì 9 aprile 2020 ore 15.00 – 18.30



Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile Laura

Ghini (Tel. 0187 5985133 Mail: ghini@confcommerciolaspezia.it).





Martedì 31 marzo, tra le 15 e le 16, sarà invece possibile eseguire il test di verifica finale del corso di aggiornamento RSPP (responsabile servizio prevenzione protezione).

Il corso di aggiornamento viene invece erogato in modalità e-learning.

Chi fosse interessato all’iscrizione può contattare Carlotta Caracciolo al numero (0187 5985215) oppure mandare una mail all’indirizzo:

sicurezza@confcommerciolaspezia.it