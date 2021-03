Prestiti rimborsabili, Filse riapre l'avviso

La Spezia - La Confesercenti della Spezia informa tutti gli operatori che Filse Liguria ha provveduto a riaprire, opportunamente modificato, l'avviso destinato all'attivazione di un fondo rotativo per la concessione di agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili a fronte di piani di intervento a sostegno del capitale circolante a favore di MPMI esercenti commercio ambulante a fronte di “Interventi volti al superamento dell’Emergenza Covid-19”. In via eccezionale, per ottenere tale finanziamento agevolato non sono richieste forme di garanzia. L’avviso si propone di sostenere il tessuto economico ed imprenditoriale costituito dalle micro, piccole e medie imprese esercenti attività di commercio ambulante mediante apporto di liquidità per i fabbisogni di capitale circolante necessari a fronteggiare la difficile situazione economica connessa all’emergenza pandemica.



Sono legittimate a richiedere i finanziamenti le micro piccole e medie imprese in forma singola esercenti commercio ambulante su aree pubbliche aventi posteggi in concessione se quelli sul territorio ligure rappresentino la maggioranza di quelli in capo all’impresa richiedente. Le spese per il circolante ammissibili sono quelle con cui l’impresa sostiene per l’esercizio della propria attività (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: debiti verso fornitori di merci e servizi,

retribuzione dipendenti, utenze etc.) Il Piano di interventi ammissibile ed il finanziamento concedibile, pari al 100% dell’intervento stesso, non potranno essere inferiori a 5.000 euro e superiori a 35.000 euro. Al finanziamento si applica un tasso fisso nominale annuo pari allo 0,75%. Per ogni ulteriore informazione gli uffici Confesercenti La Spezia sono a disposizione degli operatori al numero 0187 25881 per la sede della Spezia oppure al numero 0187 691600 per la sede di Sarzana.