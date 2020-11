Prestiti Compass: quali requisiti per richiederne uno

La Spezia - Per realizzare un progetto personale come potrebbe essere un viaggio all’estero, l’acquisto di una nuova auto oppure di una cucina, è possibile rivolgersi alla filiale Compass La Spezia per valutare tutte le tipologie di prestiti attualmente disponibili con il supporto di un esperto. Ci sono soluzioni per tutte le esigenze che si differenziano per durata del piano di ammortamento, condizioni economiche e massimo importo richiedibile. Inoltre, i prestiti possono essere finalizzati all’acquisto di un determinato bene oppure consentono di ottenere liquidità senza l’obbligo di dover indicare in fase di sottoscrizione l’utilizzo che se ne farà.



I requisiti necessari per accedere alle soluzioni creditizie di Compass

Per poter ottenere un prestito a La Spezia oppure in qualsiasi altra filiale della rete di Compass, è necessario soddisfare specifici requisiti riguardanti il merito creditizio e anche altri aspetti. Innanzitutto, il richiedente al momento della sottoscrizione del prestito deve avere età anagrafica maggiore dei 18 anni ed inferiore ai 75 anni al termine del piano di ammortamento. Ci sono inoltre prestiti esclusivamente rivolti a cittadini italiani oppure stranieri che hanno interessi sul territorio nostrano per cui sarà necessario presentare documenti d'identità in corso di validità, il codice fiscale ed eventualmente il passaporto.



Ci sono, in aggiunta, requisiti di natura finanziaria che devono essere adempiuti. In particolare, il richiedente deve avere la capacità di poter onorare il piano di ammortamento. In funzione della tipologia di prestito e della situazione del cliente saranno richiesti specifici documenti. Nel caso della Cessione del Quinto che può essere ottenuta presso la filiale di La Spezia oppure in qualsiasi altra sede, bisognerà presentare la busta paga in caso di lavoratore indipendente oppure il cedolino della pensione qualora si trattasse di un pensionato. Per le altre tipologie di prestiti sono previste anche altre forme di garanzie e quindi requisiti da soddisfare.



Per un lavoratore autonomo oppure un libero professionista, occorre allegare alla richiesta la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi. Tuttavia, è anche possibile prevedere un garante (si parlerà di prestiti co-obbligati) il quale dovrà farsi carico del piano di ammortamento qualora il beneficiario non dovesse essere più nelle condizioni di poterlo onorare.



Vantaggi di un appuntamento in sede e della gestione online

Il prestito Compass può essere richiesto e gestito sia online che presso l’agenzia finanziaria di La Spezia. La procedura on-line permette benefici in quanto è possibile inviare i documenti attraverso la piattaforma evitando di dover raggiungere la sede di una filiale. Bisognerà indicare attraverso un apposito format online, tutte le informazioni necessarie con tanto di documentazioni, per consentire a Compass di valutare la richiesta ed eventualmente mettere a disposizione l'importo di cui si necessita.



Tanti altri invece sono i vantaggi di una gestione della richiesta presso la sede di La Spezia oppure in qualsiasi altra del territorio italiano. Si potranno ottenere maggiori informazioni e soprattutto una consulenza personalizzata da parte di un esperto il quale potrà anche valutare, tra le tante tipologie di prodotti a disposizione, quello più adatto al proprio caso. Qualora tutte le documentazioni dovesse essere in regola e quindi tutti i requisiti soddisfatti, la gestione ed il buon esito della pratica, può avvenire anche in giornata consentendo così al cliente di avere a disposizione l’importo in tempi molto ristretti.



Con un appuntamento in filiale, inoltre, un esperto potrà proporre al cliente anche altre soluzioni messe a disposizione da Compass per soddisfare al meglio altre esigenze attraverso polizze assicurativi caratterizzate da un eccezionale rapporto qualità - prezzo, la Cessione del Quinto oppure le Carte. Infine, avendo a disposizione un esperto di prestiti a La Spezia oppure in qualsiasi altra filiale, sarà anche possibile risolvere eventuali problematiche che potrebbe impedire l’accesso al prestito.