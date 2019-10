Pressione fiscale, Spezia perde quattro posti

La Spezia - Per il sesto anno consecutivo Cna La Spezia con l’iniziativa “Comune che vai, fisco che trovi”, ospitata questa mattina in una piovosa Piazza del Bastione, sottolinea il peso della pressione fiscale che subiscono le imprese. “La Spezia guadagna 4 giorni e sposta al 2 agosto la data fatidica dopo cui le imprese possono iniziare a lavorare per il proprio reddito e non per il fisco ma scivola di due posti all’indietro nella classifica. - commenta Federica Maggiani, presidente Cna La Spezia - Ma a livello di classifica nazionale passa dal 60esimo posto al 64esimo. Questo perché altri comuni di riferimento sono stati più virtuosi. La tassazione italiana viene considerata uguale per tutte le imprese da nord e sud, ma purtroppo la realtà è tutt’altra e su questo sicuramente molto possono le amministrazioni e i governo decentrati, ovviamente accompagnati e sostenuti da normative generali adeguate e non passibili di interpretazioni. Per spiegare meglio quanto il peso della tassazione incida sull’imprese quest’anno abbiamo pensato di portare un esempio concreto legato alla Tari e alla gestione dei rifiuti speciali. Una problematica che costituisce un modello per tante aziende di cui parleranno l’avvocato civilista Lorena Cucurnia e l’avvocato giuslavorista Andrea Frau”.



Le proposte della Cna

Molto rimane ancora da fare per arrivare a un fisco più equo e sostenibile per le piccole imprese. Secondo Cna occorre, quindi, agire senza indugio prima di tutto per semplificare il sistema, ancora molto complesso. Sette sono le principali linee di azione: ridurre la tassazione sul reddito delle imprese personali e sul lavoro autonomo, partendo dai redditi

medio-bassi, utilizzando le risorse provenienti dalla “spending review” e dalla lotta all’evasione; rivedere la tassazione Irpef delle imprese personali e degli autonomi; rendere l’Imu pagata sugli immobili strumentali delle imprese completamente deducibile dal reddito d'impresa a partire già dall’anno d’imposta 2019; definire il concetto di insussistenza di autonoma organizzazione ai fini del non assoggettamento all’Irap e aumentare la franchigia Irap ad almeno 30mila euro; rivedere i criteri per l’attribuzione dei valori catastali degli immobili, al fine di allinearli ai valori di mercato ad invarianza di gettito; agevolare il passaggio generazionale delle imprese individuali tramite la completa neutralità fiscale delle cessioni d’azienda, al pari di quanto previsto in caso di conferimenti; evitare di spostare sulle imprese gli oneri dei controlli attraverso un uso intelligente della fatturazione elettronica BtoB, eliminando nel più breve tempo possibile tutti i regimi Iva del “reverse charge” attualmente previsti, lo “split payment” nonché la ritenuta dell’8 per cento applicata sui bonifici relativi a spese per cui sono riconosciute le detrazioni fiscali.



A cosa servono le nostre tasse?

Come vengono utilizzati e cosa sostengono le imposte? E’ necessario rispondere a questa domanda per capire quanto le scelte economiche della politica governativa incidano nei nostri personali bilanci quotidianamente. Tanto più se si è imprenditori ed artigiani. Al quesito prova a rispondere dati alla mano Cna La Spezia osservando il quadro riassuntivo della destinazione delle imposte dell’Agenzia delle Entrate che presenta le seguenti dodici voci: Previdenza e assistenza (21,23%), Sanità (19,34%), Interessi su debito pubblico (11,03%), Istruzione (10,90%), Difesa, ordine pubblico e sicurezza (8,82%), Servizi Generali delle Pubbliche Amministrazioni (8,32%), Economia e lavoro (6,57%), Trasporti (4,43%), Contributo Bilancio UE (2,68%), Protezione dell’ambiente (2,50%), Cultura e sport (2,37%), Abitazioni e assetto del territorio (1,81%).



“Premettendo che dalle diverse voci è esclusa la tassazione locale - osserva il Direttore della Cna La Spezia Angelo Matellini - e deve essere sommato anche questo valore, pur valutando apprezzabili gli sforzi di alcune Pubbliche Amministrazioni. Come associazione di categoria da anni evidenziamo, tramite indagini e report dell’Osservatorio Cna sulla tassazione e a breve pubblicheremo la terza edizione di “Comune che vai fisco che trovi”. In Italia la pressione fiscale media sulla piccola impresa tipo italiana ha raggiunto nel 2018 il 61,4%, un peso evidente in termini di competitività. Mentre la “burofollia” italiana conta ben 65 passaggi in 26 sportelli diversi per l’avvio di un’impresa. Già da soli questi due elementi rappresentano un ostacolo". "Analizzando i dati – prosegue Matellini - non si può non rilevare che Previdenza e Sanità raggiungono insieme più del 40% del totale e sicuramente l’incidenza del primo comparto crescerà a seguito di misure quali il Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Al pari di quanto aumenterà la voce legata agli interessi su debito pubblico, che già nel prospetto pesa di più dell’Istruzione o dell’Economia e lavoro. È assurdo spendere per interessi quanto si eroga in educazione e, inoltre, dobbiamo considerare che spread e debito pubblico, per quanto possano sembrare concetti distanti dalla nostra vita quotidiana, in realtà rappresentino una zavorra che incide su ogni singolo contribuente. E’ come correre con un 10% di peso in più. Queste spese – conclude il Direttore Cna La Spezia - tolgono risorse a voci fondamentali come l’Istruzione e l’Economia e lavoro (che realmente con più risorse produrrebbe maggior crescita) o di altre sempre più strategiche come la Protezione dell’Ambiente e Abitazioni e assetto del territorio”.