Presidio sotto la Prefettura, protestano i lavoratori appalti storici e socialmente utili

La Spezia - Domani, mercoledì 20 novembre, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti organizzeranno un presidio sotto la Prefettura, dalle 11 alle 13, per i lavoratori che operano nelle pulizie e servizi ausiliari "appalti storici e ex LSU", i lavoratori delle scuole e quelli socialmente utili. "Vista la procedura di liceziamento di migliaia di lavoratori da parte delle aziende degli appalti a livello nazionale - dicono Luca Comiti, Filcamas Cgil, Mirko Talamone, Fisascat Cisl e Marco Furletti, Uiltrasporti Uil e l'incertezza del Governo e del Ministero della Pubblica Istruzione, scendiamo in piazza perche vogliamo garanzie per tutti i lavoratori interessati senza alcuna perdita occupazionale nel nostro territorio. Si tratta di 37 lavoratori attualmente in forza a Coopservice che dovrebbero essere coinvolti nel percorso di internalizzazione presso il Ministero della Pubblica Istruzione. Ad oggi risultano accantonati solo 24 posti, vogliamo il coinvolgimento della totalità dei lavoratori che da anni operano in questi appalti."



(foto di repertorio)