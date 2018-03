Presentazione dei nuovi servizi per gli autotrasportatori, organizza Confartigianato

La Spezia - Confartigianato Trasporti La Spezia comunica a tutte le imprese di autotrasporto che martedì 13 marzo alle 18 si terrà presso la sala corsi di Confartigianato, in via Fontevivo, 19 un incontro per spiegare i nuovi servizi del CTS, Confartigianato Trasporti Servizi, società cooperativa e strumento tecnico di Confartigianato per erogare servizi alle imprese del settore. Per l'occasione interverrà Michael Le Liard funzionario del CTS incaricato dal nazionale.



Ecco i principali servizi offerti: Pagamento differito dei pedaggi autostradali Italia, con successiva elargizione dei contributi ministeriali compensati previsti dal Comitato Centrale dell'Albo dell'Autotrasporto; Telepass Interoperabile Europeo, per il pagamento con un unico apparato in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Belgio (Liefkenshoek Tunnel) e la tratta polacca Cracovia-Katowice, (riservato ai mezzi oltre i 35 quintali); Tessere autostradali anche per pedaggi esteri, per trafori e traghetti; Servizi assicurativi (contratti a condizioni molto concorrenziali riferiti a diversi servizi assicurativi) Responsabilità Civile Autoveicoli; Furto, Incendio, Kasko, Cristalli; Rc Professionale dell'autotrasportatore; RC Vettoriali; Ritiro-sospensione patente; Tutela legale; Infortuni del conducente; RCT-RCO dell'autotrasportatore; Impianti Satellitari per controllo flotte e consumi; Distacco trasnazionale per le aziende che effettuano operazioni di trasporto da e per Francia, Austria, Germania, Svizzera, Belgio e Lussemburgo. Gestione dati tachigrafo. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare a Confartigianato Trasporti La Spezia, tel. 0187.286652-11. L'incontro è aperto a tutte le aziende interessate.