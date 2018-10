Presentare domanda di disoccupazione senza fare code? Ecco come

La Spezia - Hai finito di lavorare come stagionale? Devi fare la domanda di disoccupazione? Non vuoi fare code? Rivolgiti al Patronato Inapa Confartigianato. La Naspi è la nuova indennità di disoccupazione introdotta, per presentare correttamente la richiederla è necessario rispettare determinati requisiti e presentare in via telematica la domanda all'Inps seguendo le istruzioni. Chi ha diritto alla disoccupazione? Hanno diritto i lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato che hanno perso il lavoro involontariamente. Possono presentare domanda di disoccupazione anche: i lavoratori stagionali del settore turismo estivo e invernale; gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.



La domanda di disoccupazione dovrà essere inviata presentando specifici documenti utili a certificare lo stato di disoccupazione. Quando presentare domanda di disoccupazione? La domanda di Naspi deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre: dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato; dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale; dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa. Per poter prendere la Naspi, oltre alla perdita involontaria del lavoro, il disoccupato deve soddisfare altri due requisiti: deve aver maturato almeno 13 settimane contributive nei quattro anni precedenti al periodo di disoccupazione; deve aver lavorato per almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti al periodo di disoccupazione.



Per presentare la domanda di disoccupazione è possibile rivolgersi al Patronato Inapa chiamando alla Spezia tel. 0187.286668 (Claudia Banci), a Sarzana 0187.621427 (Gregorio Ravani), a Levanto tel. 0187.808518 (Marta

Ambrosini).