Prenotazioni e distanziamento, tecnologia a servizio delle imprese

La Spezia - Il distanziamento e le precauzioni anti-contagio costringono le imprese a trovare nuovi modi per poter lavorare in epoca Covid-19. Tra tanti ostacoli un aiuto arriva dalla tecnologia, grazie all’idea di Michael Mazzola e Alessandro Ferretti di Allone Business che hanno realizzato ‘Koodi’ uno strumento web per consentire alle attività commerciali di poter offrire i propri prodotti e servizi tramiti ordini e appuntamenti online. Senza dover scaricare dati e consumare spazio sugli smart-phone grazie all’utilizzo di Qrcode. La pratica e semplice tecnologia si adatta a molteplici tipologie di attività: dai ristoranti, ai bar, agli stabilimenti balneari sino alle attività commerciali di diverso tipo.