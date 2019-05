Premio produttività e orari, accordo tra Leonardo e i sindacati

Riguarda Coopservice e Logins Scarl.

La Spezia - E' stato siglato nei giorni scorsi un accordo sindacale per i lavoratori dei servizi e della logistica che operano nel sito di Leonardo Electronis, ex Oto Melara, della Spezia L'accordo, che ha visto protagonisti della trattativa Luca Comiti, Filcams Cgil, Mattia Tivegna, Fiom Cgil, Giordano Arfeo, Filt Cgil e Giampero Orlanducci, Fisascat Cisl, con il contributo delle Rsu Fim e Fiom, riguarda una quarantina di lavoratori tra Coop service e Logins Scarl, quest'ultima facente capo al Consorzio Logistica del Golfo.



“E' il primo accordo del genere nel territorio spezzino, un risultato importante- dice Luca Comiti, Segretario della Filcams Cgil della Spezia- un accordo che finalmente introduce una regolamentazione dell'orario di lavoro. Per i lavoratori di Coopservice, che hanno il contratto multi servizi, differente rispetto agli altri contratti, è stato istituito un premio di produttività, in denaro e benefit, anche in compensazione della diversità contrattuale. Un accordo che valorizza la contrattazione inclusiva e migliora decisamente le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori.”