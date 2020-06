Pratiche di successione, nuovo servizio di Poste Italiane anche alla Spezia

La Spezia - E' partito anche in provincia della Spezia il nuovo servizio di Poste Italiane per la richiesta online delle pratiche di successione. I cittadini potranno avviare online la pratica di successione attraverso una modalità semplificata nel pieno rispetto del distanziamento interpersonale.



Per ottenere la dichiarazione di credito (ovvero il documento necessario per la presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate) è infatti sufficiente effettuare l'accesso alla propria pagina nel sito di Poste Italiane, compilare la parte anagrafica con i dati personali, caricare i documenti richiesti e selezionare uno dei 215 Uffici Postali abilitati in Liguria, di cui 30 nel territorio spezzino.

Una volta ricevuta online la Dichiarazione di Credito, l'erede o il soggetto legittimato si recherà, con i documenti originali, presso l' Ufficio Postale selezionato, per la definitiva presentazione della Dichiarazione di Successione, riducendo così in maniera notevole i tempi dell'intera richiesta.