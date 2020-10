Potenziamento dei binari in porto, ecco il via ai lavori

La Spezia - Nemmeno una settimana fa la presidente uscente dell'Autorità di sistema portuale, Carla Roncallo, aveva annoverato tra i grandi risultati centrati il completamento del progetto esecutivo per il trasferimento dei fasci dei binari da Calata Paita a Calata Malaspina e aveva annunciato l'imminente avvio dei lavori.

Gli uffici tecnici di Via del Molo hanno mantenuto la parola e oggi è stata pubblicata sull'albo pretorio dell'Adsp l'ordinanza con la quale da domani, martedì 27 ottobre, la stessa Roncallo autorizza l'apertura delle aree di cantiere in Calata Artom e Calata Malaspina per il potenziamento dei binari ferroviari.



L'intervento è stato appaltato all'Ati con capogruppo la società Costruzioni Linee Ferroviarie di Bologna che dovrà occupare le aree demaniali marittime, in parte in concessione alla Lsct.

L'ordinanza concede la possibilità di operare "fino al termine delle necessità", concordando con il terminal le modalità di accesso, occupazione e utilizzo delle aree che sino alla fine dei cantieri saranno interdette all’accesso di mezzi e persone estranee ai lavori.