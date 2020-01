Poste italiane stabilizza 14 portalettere e mette in strada 5 motocicli a basse emissioni

La Spezia - Anche a La Spezia Poste Italiane viaggia ad energia pulita. Nei Centri di Recapito dello spezzino (La Spezia Recapito Crispi, Sarzana, Ceparana, Levanto, e Varese Ligure) infatti, sono entrati in funzione 5 nuovi motocicli Euro 4 per rendere ecologica, agevole e sicura la consegna dei pacchi in città.

I nuovi mezzi contribuiranno ad abbattere in modo significativo le emissioni di CO2. Inoltre, grazie al baule posteriore maggiorato fino a 90 litri, i motocicli sono in grado di trasportare un maggior numero di pacchi, caratteristica ancora più importante visto il costante sviluppo dell’e-commerce. Proprio in questo senso, infatti, l’Azienda ha previsto l’introduzione di un nuovo modello di recapito, Joint Delivery, che prevede le consegne pomeridiane dei prodotti e-commerce fino alle 19.45 e durante i weekend.



In occasione dell’incontro con i sindaci d’Italia dello scorso 28 ottobre, inoltre, l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante ha evidenziato come uno degli obiettivi di Poste Italiane sia quello di ridurre le emissioni inquinanti; oltre ai 5 spezzini, sono già circolanti in Liguria altri 50 motocicli “basso emissivi”, per un totale di 2.000 in tutto il territorio nazionale.



L’attenzione aziendale verso l’ambiente è testimoniata anche dai 18 tricicli elettrici già presenti in Liguria, di cui 6 a La Spezia. I tricicli sono alimentati elettricamente al 100%, hanno una potenza di 4 kW che garantisce una velocità massima di 45km/h, in linea con i limiti imposti dal codice della strada nei centri abitati e sono dotati di un’autonomia energetica di circa 60 km, tale da permettere ai portalettere di consegnare la corrispondenza giornaliera con una sola ricarica.



Con la nuova flotta, dunque, la mobilità di Poste Italiane diventa ancora più sostenibile, in linea con l’ESG – Environmental Social and Governance, approvato dal Consiglio di Amministrazione ad agosto 2018, il piano d’azione in materia di sostenibilità ambientale e sociale che ha l’obiettivo di garantire la definizione degli indirizzi del Gruppo con ricadute positive per il territorio.





Nuove divide per il personale

Altra novità è il “cambio d’abito” per i portalettere spezzini: sono state appena distribuite le nuove divise di Poste Italiane, fatte di tessuti certificati “OEKO-TEX Standard 100” per la sostenibilità ambientale e caratterizzate da un design che unisce la funzionalità all’estetica.

Il nuovo look degli addetti al recapito riprende i colori delle divise storiche dell’Azienda, il giallo, il blu e il grigio con le rifiniture ben in evidenza. Sono stati usati materiali tecnici e traspiranti per tutti gli indumenti: i pantaloni, le camicie indossate per l’inverno; i cardigan e i giubbotti inoltre hanno linee comode e funzionali.

Le divise sono il risultato di un’indagine condotta tramite sondaggi e “focus group” su tutto il territorio nazionale sulle esigenze e sulle opinioni dei portalettere e dei clienti.



I servizi a domicilio

Il rinnovamento delle divise aziendali fa parte di un piano più ampio di innovazione nel servizio di recapito di Poste Italiane in linea con il piano strategico “Deliver 2022” dell’amministratore delegato Matteo Del Fante. Poste Italiane ha introdotto nel mondo del recapito la figura del Portalettere a domicilio, non più un semplice addetto alla consegna della corrispondenza ma un vero e proprio ufficio postale a domicilio.

Con l'avvento della tecnologia in un mondo sempre più informatizzato i portalettere, grazie al palmare in dotazione, possono effettuare tutta una serie di operazioni (finanziarie e postali) finora fruibili solo all'interno degli uffici postali, come ad esempio il pagamento di bollettini, la possibilità di ricaricare Sim telefoniche e carte Postepay o la spedizione di raccomandate.

Quello che si configura come un vero e proprio servizio a domicilio rientra nel programma che Poste Italiane ha adottato per ribadire la sua vicinanza alla clientela e alle esigenze del territorio.

La nuova organizzazione del recapito, più efficiente e flessibile, prevede infine consegne anche nel pomeriggio fino alle 19,45 e nei weekend.



Nuove politiche occupazionali

Grandi investimenti sono stati fatti sul personale e sulla formazione. Tale impegno si è tradotto in assunzioni che rientrano nell’Accordo quadro sugli andamenti occupazionali per il 2019 sottoscritto con tutte le organizzazioni sindacali lo scorso 8 maggio, che hanno previsto la stabilizzazione di 14 portalettere nella provincia della Spezia per l’anno 2019.

Il personale stabilizzato è andato a rafforzare lo svolgimento delle attività di lavorazione all’interno dei Centri di Distribuzione locali e delle attività di recapito della corrispondenza e dei pacchi sull’intero territorio provinciale, al fine di garantire un servizio sempre più veloce e puntuale. Sono previsti 5 ulteriori ingressi nei primi mesidel 2020.



Anche per quanto riguarda gli uffici postali, è stato previsto un rafforzamento degli organici da realizzarsi attraverso l’assunzione di risorse da dedicare alle attività di front end e la ricollocazione in produzione di risorse provenienti dalle strutture di staff.

In provincia di La Spezia gli interventi di politiche attive nel 2019 hanno portato all’inserimento di 9 nuove risorse.



Rinnovate le cassette d'impostazione

Un piano di riqualificazione delle cassette di impostazione ha interessato l’intero territorio spezzino nel 2019 con l’obiettivo di ricondizionare le più famose “buche delle lettere” presenti sulle varie località. Nel 2019 il progetto ha coinvolto diversi Comuni spezzini, dove sono state sostituite 48 cassette.



Recapito provincia della Spezia

Panoramica generale

I centri di distribuzione nello Spezzino (La Spezia Recapito Crispi, Sarzana, Ceparana, Levanto, e Varese Ligure) operano su un territorio che interessa la cittàdi La Spezia e 33 comuni.

Presso i suddetti centri di distribuzione sono applicate circa 203 risorse operative stabili, di cui di cui 144 portalettere, 5 autisti e 31 addetti alle lavorazioni interne, che lavorano su 2 turni che vanno dalle ore 5:00 alle ore 20:57

(Sul centro di distribuzione di La Spezia sono applicate circa 118 risorse, di cui 74portalettere, 5 autisti e 24 addetti alle lavorazioni interne)



Risorse stabilizzate sul territorio spezzino: 14 + 5 nei prossimi mesi



Parco mezzi operativo nello spezzino (compresi auto e motocicli)

6 tricicli elettrici circolanti, ed 8 in corso di fornitura/installazione

Verranno applicati sulle zone della Cittàdi La Spezia

Velocitàmax di 45 km/h

Autonomia in contesto urbano di 50 km

32 Km giornalieri percorsi in centro città

14 colonnine di ricarica mezzi (con 14 punti di ricarica)

6 ore di ricarica per ogni mezzo/colonnina

47motomezzi Piaggio liberty

98Panda –6Fiorino –10 Doblò –4Ducato

1 Nissan E NV 200



Organizzazione e attività

76 zone portalettere - 21articolazioni mercato - 44linee business

4.763 Km giornalieri percorsi

64.509 civici

142.172 contatti serviti



Volumi gestiti quotidianamente

4.818 oggetti di posta registrata giornalieri

1.545 pacchi giornalieri con periodi di picco, che possono superare i 2.800/3.000 pacchi al giorno

1.762 Kg di corrispondenza ordinaria