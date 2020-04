Possibilità di accesso ai locali aziendali per le attività produttive sospese

La Spezia - Dopo la pubblicazione del dpcm del 10 aprile scorso tutte le attività possono accedere ai locali aziendali. L’art. 2 comma 12 del dpcm chiarisce che alle attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita inoltre la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Confartigianato consiglia di stampare la ricevuta della pec alla Prefettura e compilare il modello di autocertificazione per gli spostamenti indicando le comprovate esigenze lavorative, da esibire alle forze dell’ordine in caso di eventuali controlli. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Confartigianato La Spezia, tel. 0187.286652-11.